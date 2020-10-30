İzmir'de depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları gece de devam ediyor
Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem Marmara bölgesinde de hissedilirken, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları, havanın kararmasının ardından da devam ediyor.
30 Ekim 2020 20:12
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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları, havanın kararmasının ardından da devam ediyor.