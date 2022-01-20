İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Kara Kış Destek Kampanyamız kapsamında 56 milyon 264 bin liralık yardım yaptık
20 Ocak 2022 11:12
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kara Kış Destek Kampanyası kapsamında 56 milyon 264 bin liralık yardım yapıldığını duyurdu.
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Soyer, yaptığı Twitter paylaşımında "Yardım ihtiyacı olan hiçbir vatandaşımızı geri çevirmedik" dedi.
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Soyer, "Hemşehrilerimizi bu kara günleri aydınlığa çevirecek yardım ellerini uzatmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı sonrası ‘Kara Kış Fonu’ kurmuştu.
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