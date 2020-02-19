İtalya’da düzenlenen Viareggio Karnavalı’nda Greta Thunberg maketi
19 Şubat 2020 19:41
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Her yıl şubat ayında İtalya’nın Viareggio Kenti’nde kutlanan ‘Viareggio Karnavalı’ renkli görüntülere sahne oluyor. Kağıt hamurdan yapılan dev maket ve maskeler arasında bu yıl ünlü aktivist Greta Thunberg’in maketi büyük ilgiyle karşılandı.
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İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan tarihi kent Viareggio’da 1873 yılından beri şubat ayının her Pazar günü sokaklarda dünyaca ünlü figürlerin dev maske ve maketlerinden oluşan geçit töreni yapılıyor.
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Dünyanın her yerinden yüzlerce turistin katıldığı karnavala bu yıl, 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in maketi damga vurdu.
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Elinde "Dünya"yı turken tasvir edilen Thunberg'in dev maketi katılımcılardan büyük ilgi gördü.
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İtalya’da düzenlenen Viareggio Karnavalı’nda Greta Thunberg maketi
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İtalya’da düzenlenen Viareggio Karnavalı’nda Greta Thunberg maketi