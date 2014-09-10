İşte yeni iPhone 6, iPhone 6 Plus ve Apple Watch

Apple'ın sayısız fotoğrafı internete sızan yeni telefonu iPhone 6 nihayet tanıtıldı. Ancak iPhone 6 yalnız gelmedi; tahmin edildiği gibi daha geniş ekranlı modeli iPhone 6 Plus da ortaya çıktı. Apple'ın son bombası ise yıllardır iWatch olarak anılan akıllı saatini dünyaya duyurmasıydı; ancak bir farkla... Cihazın ismi iWatch değil Apple Watch oldu. İşte Apple'ın yeni oyuncakları, özellikleri, çıkış tarihleri ve fiyatları. (Selim Öztürk / Hürriyet)
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Apple geçen yıl olduğu gibi iki farklı iPhone modeliyle geldi. Ancak bu kez daha düşük bütçeli iPhone 5C tipi bir telefon yerine biri 4.7 diğeri ise 5.5 inç ekran genişliğinde iki yeni iPhone oldu. Küçük ekranlı olan model iPhone 6, daha geniş ekranlı model ise iPhone 6 Plus olarak isimlendirildi.
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4.7 inç ekran boyutuna sahip iPhone 6 1344x750 piksel ekran çözünürlüğüne ulaşırken, iPhone 6 Plus ise 5.5 inç'lik ekranı ile birlikte 1920x1080 piksel çözünürlüğü destekliyor. Geçen yıl satışa sunulan iPhone 5S'nin 1136x640 piksel çözünürlüğüne kıyasla yeni iPhone'ların çözünürlüğü oldukça artmış durumda.
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Mevcut iPhone'ların 4 inç'lik ekranı için geliştirilen uygulama ve oyunlar ise daha geniş ekrana sahip yeni iPhone modelleriyle uyumlu olarak çalışacak ve kullanıcılar herhangi bir sıkıntı yaşamayacak.
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iPhone 6 Plus ile birlikte iPhone'lar artık ilk kez yatay ekran modunda da kullanılabilecek. Örneğin iPhone ana menüsündeyken telefonu yatay konuma getirirseniz cihazın ekranı yatay görüntü moduna geçecek. Bu iPhone'lar için bir ilk...
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4.7 inç'lik iPhone 6 6.88 milimetre, iPhone 6 Plus ise 7.11 milimetre kalınlığında. iPhone 5S'nin inceliğinin 7.6 mm olduğu düşünüldüğünde Apple'ın en ince iPhone'larının iPhone 6 ve iPhone 6 Plus olduğunu söyleyebiliriz.
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Yeni iPhone'ların bir diğer önemli özelliği ise A8 işlemci kullanması... Apple'a göre iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta kullanılan A8 işlemci, A7 işlemci kullanan mevcut iPhone'lara kıyasla yüzde 50 oranında daha hızlı çalışıyor.
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iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta 8 megapiksel dahili kamera yer alıyor. iSight arka kamera ve ön yüzde bulunan kamerada f/2.2 diyafram açıklığı mevcutken, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın kameraları arasındaki en büyük fark ise şu: iPhone 6’da dijital görüntü sabitleme, iPhone 6 Plus’ta ise optik görüntü sabitleme özelliğinin yer alması...
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Yeni iPhone'larda bulunan M8 hareket işlemcisi sayesinde artık bisiklete binerken veya koşu yaparken kayıt tutabilecek ve kat ettiğiniz mesafeyi anbean görebileceksiniz.
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ABD için 2 senelik kontratlı olarak açıklanan ilk fiyatlar ise şöyle: iPHONE 6 FİYATLARI 16 GB iPhone 6: 199 dolar 64 GB iPhone 6: 299 dolar 128 GB iPhone 6: 399 dolar iPHONE 6 PLUS FİYATLARI 16 GB iPhone 6 Plus: 299 dolar 64 GB iPhone 6 Plus: 399 dolar 128 GB iPhone 6 Plus: 499 dolar
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Böylelikle ilk kez 32 GB'lık bir iPhone modeli ortaya çıkmamış oldu. Bunun yerine artan depolama ihtiyacını dikkate alan Apple, yeni iPhone'larında kapasiteyi 128 GB'a kadar çıkardı. Şimdi gelelim iPhone 6'nın Türkiye fiyatlarına...
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iPHONE 6 FİYATLARI 16 GB iPhone 6: 2 bin 349 TL 64 GB iPhone 6: 2 bin 649 TL 128 GB iPhone 6: 2 bin 949 TL iPHONE 6 PLUS FİYATLARI 16 GB iPhone 6 Plus: 2 bin 649 TL 64 GB iPhone 6 Plus: 2 bin 949 TL 128 GB iPhone 6 Plus: 3 bin 249 TL
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iPhone 6 önsipariş ile birlikte 12 Eylül itibariyle satın alınabilecek. 114 ülkede yılsonuna dek satışa sunulması beklenen yeni iPhone'lar ilk olarak ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 9 ülkede 19 Eylül'de kullanıcılarla buluşacak. Cihazın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ise 26 Eylül...
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Böylece Apple Store'un açılmasıyla birlikte yeni iPhone modeli için Türk tüketicilerin aylarca beklemesine gerek kalmadı ve dünyada 19 Eylül'de satışa sunulan yeni iPhone'lar sadece bir hafta sonra Türkiye'de olacak.
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Apple yeni iPhone'larıyla birlikte iki yeni teknolojiyi de duyurdu. Artık NFC teknolojisini de destekleyen yeni iPhone'lar ile birlikte Apple Pay, kredi kartlarını kendi içinde güvenli bir şekilde saklayacak. MasterCard, Visa ve American Express ile anlaşan Apple'ın bu uygulaması iPhone 6 ve iPhone 6 Plus tarafından destekleniyor.
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Apple, güvenlik ve gizlilik açısından da çeşitli önlemler almış durumda. Apple Pay ile yaptığınız ödemelerde Apple, sizin ödemeyi nerede yaptığınızı ve ne kadarlık bir ürün ya da hizmet aldığınızı bilmeyecek. Yani bu süreç gizli kalacak ve Apple sadece bir ödeme aracı olarak hizmet verecek.
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iOS 8, 17 Eylül itibariyle tüm iPhone kullanıcılarına sunulacak. iOS 8'i destekleyen telefon ve tablet modellerine gelince... iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S 5. nesil iPod Touch iPad 2 iPad Retina iPad Air iPad Mini iPad Mini Retina
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Apple'ın iki farklı iPhone'u dışındaki asıl sürprizi ise Apple Watch oldu. Yıllardır beklenin aksine cihazın isminin iWatch değil de Apple Watch olması ise şaşkınlık yarattı. Peki iWatch'un teknik özellikleri nasıl? Fiyatı ne olacak?
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Apple'ın CEO'su Tim Cook'un "kapsamlı bir sağlık ve egzersiz cihazı" olarak tanımladığı Apple Watch Digital Crown adını verdiği özel kadranı sayesinde kullanıcıların görüşlerini engellemeden ekran üzerinde gezinmesini ve yakınlaştırma yapmasını mümkün kılıyor.
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İki farklı ekran boyutuyla gelen Apple Watch için üç farklı kaplama seçeneği bulunuyor.
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Apple Watch’un ekranı çizilme ve darbelere karşı dayanıklı olan safir kristal ile kaplanmış.
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Apple Watch’da yerleşik jiroskop, kalp atış hızı sensörü ve Taptic Engine adını taşıyan özel bir sensör bulunuyor. Taptic Engine sayesinde Apple Watch ekran üzerindeki hafif bir dokunuş ve sert bir bastırma arasındaki farkı algılayabiliyor.
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Sert dokunuşlar Apple tarafından Force Touch olarak adlandırılırken, Apple Force Touch’ı fareyle sağ tık yapmanın akıllı saatlerdeki karşılığı olarak tanımlıyor. Apple Watch endüktif kablosuz şarj özelliği bulunuyor.
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Apple Watch ile kullanıcılar mesajlarını saatleri üzerinden okuyabilecek, sesli komutları yerine getiren dijital asistan Siri'yi de kullanabilecek.
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Ancak Apple Watch'un yapabildikleri sadece mesajları okumaktan ibaret değil elbette. Kullanıcılar harita yönergelerini, iPhone'larındaki şarkıları ve hatta hava durumunu yine saatleri aracılığıyla erişebiliyor.
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Bunun dışında ses tanıma ve emoji'ler yoluyla cevap gönderebiliyorsunuz. Yazı yazabileceğiniz bir klavye sunulmuyor.
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İsterseniz kalp ritminizi de arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda karşı taraf, kalp ritminizle eşleşen bir titreşim hissediyor.
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Apple Watch ile tweet atabilmek de mümkün olacak. Özellikle Twitter'ın sıkı takipçileri için bu özellik oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor.
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Apple Watch, Apple Watch Sport ve Apple Watch Edition olmak üzere üç model tanıtıldı. Saat, iPhone 6, iPhone 6 Plus, IPhone 5, iPhone 5C, ve iPhone 5S'le çalışabiliyor. Apple Watch'ın fiyatı 349 dolardan başlıyor.