İşte WhatsApp'a gelecek 5 yeni özellik

Özellikle Koronavirüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp platforma pek çok yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor. İşte sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'a önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikler...
13 Haziran 2020 23:15
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ÇOKLU CİHAZ DÖNEMİ - WhatsApp bir süredir çoklu cihaz desteği özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.
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Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.
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Beta sürümünde yer alan bilgilere bakılırsa WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
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SÜRESİ DOLAN MESAJLAR - Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek.
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Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak.
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MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ - Hem iOS hem de Android için geliştirilen yeni WhatsApp sürümünde ortaya çıkan bir başka özellik ise mesaj arama özelliğini geliştirecek.
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Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte kullanıcılar, zaman aralığına göre mesaj arama işlemi yapabilecek.
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DEPOLAMA ÖZELLİĞİ - Yeni depolama özelliği ile birlikte kaydedilmiş medya dosyalarının telefonda toplam ne kadar yer kapladığını kontrol edebilecek.
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MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ - WhatsApp'ın depolanan mesajları silme konusunda da bir geliştirme üzerinde çalıştığı biliniyor. henüz test geliştirme aşamasında olan bu özelliği detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor