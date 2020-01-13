İşte NASA'nın yeni astronotları

NASA'nın programını başarı ile bitiren 13 astronot Mars görevi için ilk adımı attı.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Artemis programı için yetiştirdiği 13 astronot adayı programı başarı ile bitirerek mezun oldu.
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11 Amerikan vatandaşı ve 2 Kanadalı'nın yer aldığı program kapsamında eğitilen astronotlar 2024 yılında yapılması planlanan insanı Ay görevinde ve 2030'lu yıllarda hayata geçmesi beklenen ilk insanlı Mars görevinde yer alacak.
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NASA geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Ay'a ayak basan ilk insanın bir kadın astronot olacağını duyurmuştu. Bu kişinin mezun olan 6 kadın astronotun arasından seçilebileceği belirtiliyor.
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NASA, 2024'te Ay'a yapacağı insanlı görevlerde kullanılacak yeni astronot kıyafetlerini geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı. Astronotların Ay yüzeyinde daha rahat hareket etmeleri için eski üniformalara göre daha esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilen kıyafetlerin her astronot için özel üretileceği açıklanmıştı.