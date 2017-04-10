İşte girişimcilerin gözde ülkeleri

Birçok ülke ekonomisi ve yarattığı imkanlarla girişimcilere en iyi koşulları sağlamak için elinden geleni yapıyor. Wharton Üniversitesi ve pazar araştırma şirketi Y&R’ın yaptığı araştırmada girişimciler için en iyi 9 ülkenin sıralaması yapıldı. İşte o ülkeler
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Avustralya hükümeti girişim sahnesinde kendine yeni yeni yer etmeye başlasa da altyapısı, iş etiği ve network koşulları açısından kolaylık göstermesiyle girişimcilerin ilgisini bir hayli çekiyor.
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Economist, Singapur’u tanımlarken ‘dünyanın en sıkı inşa edilmiş girişimcilik ekosistemi’ olarak tarif ediyor. Wharton endeksinde altyapısıyla yüksek not alan Singapur, sermayeye erişim kolaylığı ve network imkanlarıyla dikkat çekiyor.
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Kuzey Amerika’dan listeye ilk giren ülke olan Kanada, başarılı altyapısı, şeffaf iş pratikleri ve nitelikli iş gücüyle dikkat çekiyor. Kuzey Amerika ülkesi, 2015 yılında ‘Startup Visa’ şeması yaratan ve göçmen girişimcileri Kanadalı özel sektöründeki şirket sahipleriyle tanıştıran bir program yaratarak büyük bir gelişim sağladı.
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İskandinav devleti, iş olanaklarındaki şeffaflıkla ön plana çıksa da yüksek eğitim seviyeli iş gücünün de artısı büyük oluyor. Stockholm ise startup merkezi olarak çok iyi olanaklar sağlayabiliyor.
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Orta Avrupa’nın küçük ülkesi dünyanın en zengin yerlerinden olması ve yüksek yetenekli, eğitimli iş gücünü kullanabilmesi en önemli artılarından sayılıyor. Girişimciler için çok çekici olan bu ülke, şirketlerden alınan vergilerin az olmasıyla ve sermayeye erişim kolaylığıyla da göz dolduruyor.
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OECD istatistiklerinde İngiltere’nin 2007 ile 2016 yılları arasındaki yüzde 31 oranındaki yükselişi dünyanın gidişatı aksine önemli bir artış göstermekte. Altyapı, network ve yasal işlem imkanlarının güçlü ve fazla olması girişimcilerin sevdiği özelliklerin başında geliyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, uzun yıllardır inovasyon ve girişimcilik aktivitelerine liderlik eden merkez olarak anılıyordu. Buna etken olarak ise başta Silikon Vadisi olmak üzere Facebook ve Google gibi birçok farklı teknoloji devine ev sahipliği yapması.
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Japonya dünyadaki en eğitimli iş gücüne ev sahipliği yapmasıyla ve teknolojik olarak gelişmiş altyapısıyla girişimcilerin ilgisini çekiyor. Altyapı özellikleri açısından skorunun ise 10 olması bir başka artı.
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Avrupa ülkesi olarak en yüksek bağlantıyı sağlayan imkanları ve altyapısındaki kaliteli çözümleriyle girişimcilerin odağı halinde bulunuyor. (Kaynak: Ontrava)