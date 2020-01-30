İşte İdlibliler için güvenli bölgede yapılan briket evler
30 Ocak 2020 10:44
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İşte Erdoğan’ın İdlibliler için bahsettiği briket evler
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İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere göç eden Suriyeli siviller, yerleşik hayata yeniden alıştırılmaya çalışılıyor.
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İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli noktalarda yaşayan siviller için briket ev çalışmaları sürüyor.
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İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle de yapımı hızlanan briket evler, havadan görüntülendi.
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Güvenli bölge olan Kefer Lusin’de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan 4 binden fazla briket evin yapım çalışmaları devam ediyor.
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Kefer Lusin’de devam eden briket evler projesini anlatan İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ilk etapta 200 Suriyeli sivil aileyi ev sahibi yaptıklarını söyledi.
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Briket evlerle birlikte sivillerin yeniden yerleşik hayata geçebileceklerini vurgulayan Tosun, “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye’nin İdlib kendi ve çevresinde çadıra bir alternatif olması amacıyla savaş mağduru insanlar için briketten oluşan evler inşaatına başladık. Şuan İdlib kırsalına yakın konumda olan Kefer Lusin köyünde inşa ettiğimiz evlerin bulunduğu alandayız" dedi.
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Tosun, "Toplamda ilk etapta 10 bin briketten ev inşa ederek çadırlarda yaşayan ve göç etmek zorunda kalan aileleri bu evlere yerleştireceğiz. İlk etapta 200 kadar evimizi tamamlayarak ailelerimizin bir kısmını bu evlere yerleştirdik. Bu projeyi önemsiyoruz ve sayısını ilerleyen süreçte arttırmayı düşünüyoruz. Bu proje sayesinde aileler kışın soğuğundan korunmuş olacak hem de çadıra nazaran başlarında bir çatı olarak kalıcı bir hayata geçmiş olacaklar" diye konuştu.
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Tosun şöyle devam etti: "Briket evlerin inşası, İdlib bölgesinin kuzey bölümünde bulunan güvenli bölgelere, Fırat Kalkanı Operasyonu olan bölgelere devam edecek. Suriye’nin birçok noktasında çadır kuracak alan kalmadı ve özellikle çadırların yerlerine bu evleri yapıyoruz."
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Kasım ayından şuana kadar 500 bin insanın güvenli noktalara göç ettiğini sözlerine ekleyen Selim Tosun, saldırıların durmaması halinde bu sayının 1 milyona ulaşabileceğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya kamuoyuna İdlib'den kaçanlar için “Bu kışın soğuğunda bunlar çadırlarda duramazlar. Bunlara briket barınaklar yapalım” diye seslenmişti.