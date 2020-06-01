İşte dünyanın en güçlü pasaportları; Türkiye kaçıncı sırada?
Nomad Capitalist isimli bir şirket, dünyanın en güçlü pasaportlarını araştırdı. Belirli kriterler koyarak ülkelerin bu kriterlerdeki pozisyonlarını inceleyen şirket, dünyanın en güçlü pasaportunun İsveç'e ait olduğunu açıkladı. 199 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye, 95. sırada yer alıyor.
01 Haziran 2020 21:48
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Nomad Capitalist'in yaptığı araştırma, ülkelerin belirli durumlarına göre puanlanıyor. Bir ülkenin pasaportuyla vizesiz seyahat yapılan ülke sayısı, bu puanlamanın yüzde 50'sini oluşturuyor. Ülke vatandaşlarının vergilendirilmesi yüzde 20, ülkeyle ilgili genel algı yüzde 10, çifte vatandaşlık yüzde 10 ve ülkedeki kişisel özgürlüklerin puanlamaya katkısı ise yüzde 10 olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar toplandığında İsveç, 114 puan alıyor.
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Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte attığı adımlarla İsveç, geçtiğimiz yılın birincisi olan Lüksemburg'u geçerek araştırmanın yapıldığı 199 ülkenin en güçlü pasaportuna sahip oldu.
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Nomad Capitalist'in sıralamasına göre dünyanın en güçlü 10 pasaportu şu şekilde:
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1 - İsveç
616
2-Lüksemburg
716
3-İrlanda
816
4-İsviçre
916
5-Belçika
1016
6-Finlandiya
1116
7-Portekiz
1216
8-Singapur
1316
9-Çekya
1416
10-Malta
1516
Nomad Capitalist, Türkiye'nin pasaport gücünü de ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye, listenin 95. sırasında yer alıyor. Vizesiz seyahat konusunda Türkiye'ye 111 puan veren şirket; vergilendirme konusunda 30, algı konusunda 20, çift vatandaşlık konusunda 50 ve özgürlükler konusunda da 20 puan veriyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise ülkemizin nihai puanı 70.5 olarak karşımıza çıkıyor.