İşte dünya bayrakları hakkında ilginç bilgiler

Ülkeleri tanımlamak için kullanılmaları dışında bayraklar hakkında bilinmesi gereken çok şey olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Ancak bayraklar düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve ilginç olabilirler. Bir bayrağa bakmak ve renklerini, şekillerini ve desenlerini takdir etmek kolaydır ancak bayrakların neden belirli bir şekilde yapıldığını hiç merak ettiniz mi? İşte sizi daha fazla bilgi edinmek istemenize neden olacak dünya bayrakları hakkında ilginç gerçekler...
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Nepal bayrağının kare veya dikdörtgen olmadığını biliyor muydunuz? Bu onu dünyadaki dörtgen olmayan tek bayrak yapıyor. Bayrak, genellikle flama olarak adlandırılan iki üçgen şekilden oluşur. Bunlar, bayrağı oluşturmak için üst üste istiflenir. Resmen 1962'de Nepal bayrağı olarak kabul edildi. Bayrak, cesareti temsil eden koyu kırmızı bir arka plana ve barışı simgeleyen bayrağı ana hatlarıyla belirten mavi bir şeride sahiptir. Her üçgende birer tane güneş ve ay hilali olmak üzere iki sembol vardır.
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Ülke bayraklarında dikdörtgen görmek mümkün. Peki ya kare? Vatikan ve İsviçre'nin bayrakları diğer dünya ülkelerinin bayrakları gibi dikdörtgen değil kare şeklinde. Dünyadaki 193 egemen bayraktan 190'ı dikdörtgendir, sadece üçü farklıdır. Bu farklı bayraklar Nepal bayrağı, diğer ikisi ise İsviçre ve Vatikan şehri bayrağıdır. Çoğu insan Vatikan şehrinin ülke olduğunu bilmez ama aslında dünyanın en küçük tanınan ülkesidir. Vatikan için kullanılan bayrak 7 Haziran 1929’da kabul edildi. Dünyanın kare şeklindeki iki bayrağından biridir ve yarı sarı veya altın yarı beyazdır. Bayrağın sağ tarafında yer alan beyaz segmentte Vatikan arması var. Dünyanın ikinci kare bayrağı, genellikle Kızıl Haç'ın kullandığı tıbbi bayrakla karıştırılan İsviçre bayrağıdır. Ortasında beyaz bir haç bulunan kırmızı bir kare. Bu bayrak İsviçre tarafından 1889'dan beri kullanılmaktadır. Bayrak özgürlük ve onur anlamına gelir. Beyaz haç Hristiyanlığı temsil eder ve kırmızı arka plan inançlarını korumak için kaybedilen kanı sembolize eder.
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Bayraklarda kullanılan birçok evrensel sembol vardır. Her bayrağın sembolü yoktur, ancak olanlar normalde şunları içerir; güneş, ay, yıldızlar, haç, üçgenler ve kareler. Bu sembollerden bazılarının her ülke için önemli anlamları vardır. Örneğin, Japonya "Doğan güneşin ülkesi" olarak bilinir ve bu nedenle bayraklarının ortasında güneşi temsil eden dairesel bir şekle sahiptirler.
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Bayraklarda bir sembol olarak ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu tarafından kullanıldı ancak şimdi Türkiye, Azerbaycan, Tunus ve Malezya gibi birçok İslam ülkesi tarafından kullanılıyor. Yıldız ve ay hilali, İslam'ı temsil eden tanınmış bir semboldür. Bu dini takip eden pek çok ülke bunu kendi bayrağında kullanma eğilimindedir.
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Haç, birçok bayrakta görülür ve genellikle Hıristiyanlığı temsil etmek için tercih edilmiştir. Gürcistan, İngiltere, Norveç, İsveç ve Danimarka bayraklarında görülebilir. Hıristiyanlığı temsil etmek için kullanılan başka semboller de vardır, ancak en yaygın olarak kullanılan haçtır.
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And Dağları’nın Condor adlı bir kuşuna sahip olan Ekvador bayrağı gibi, bazı ülkeler ülke mirasını yansıtmak için kendi ulusal kuşlarını bayraklarında kullanırlar. Diğer ülkeler, cesareti ve gücü temsil etmek için aslanlar gibi vahşi hayvanları bayraklarında kullanmışlardır. Üzerinde ejderha olan Galler bayrağı ve üzerinde çift başlı kartal bulunan Arnavutluk bayrağı gibi kurgusal hayvanları kullanan ülkeler de var.
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Dünya bayraklarının çoğu benzer renkler kullanır, bunlar genellikle ana renkler, kırmızı, mavi ve sarıdır, ancak bazı benzersiz olanlar da vardır.İşte en sık kullanılan renklerin bayraklarda neyi temsil edebileceğinin bazı anlamları.
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Kırmızı, kötü şeylerle ilişkilendirilebilir ve bu genellikle bayraklarda temsil ettiği şeydir. Portekiz, ülkelerini korumak için savaşta kaybedilen kanı temsil etmek için kırmızıyı kullanırken, Fas, ülke halkının cesaretini ve gücünü temsil etmek için kırmızıyı kullanır. Her ikisi de insanların tarih boyunca acı çektiğini ve bu yüzden bayraklarının üzerinde sergilemeleri önemli olduğunu öne sürüyorlar.
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Bazılarınız, mavinin bayraklar üzerinde gökyüzünü veya okyanusu temsil ettiğini düşünebilir. Bazen durum böyle olabilir, ancak mavinin kullanımının daha derin bir anlamı olabilir ve özgürlük ve barışı sembolize eder.
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Güneşle ilgili olabileceğinden, uzun yıllar boyunca zenginlik ve enerjiyi temsil etmek için sarı veya altın rengi kullanılmıştır.
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Çoğu bayrakta yeşil, bir ülkenin zengin doğasını veya tarımını temsil eder, ancak umut ve gençliği sembolize etmek için de kullanılabilir.
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Bu yaygın olarak kullanılmaz, ancak olduğu zaman etnik mirası, düşmanların yenilgisini veya bir ülkenin kararlılığını sembolize etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda ölüm ve yas tutmak için de kullanılır..
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Bir bayrakta bulunabilecek en nadir renk mordur. Dünyanın sadece iki bayrağında vardır. Mor genellikle telif hakkını veya zenginliği temsil eder, bu nedenle günümüzde daha fazla bayrakta kullanılmaması şaşırtıcı olabilir. Bayraklarında mor rengi kullanan ülkeler ise Nikaragua ve Dominika. Bu rengi kullanan iki ülke olmasının bir nedeni de, mor boyanın tarih boyunca her zaman pahalı ve elde edilmesinin zor olmasıdır. Bu nedenle diğer renkler daha uygundur. Her iki bayrak da 1900'lerin sonlarına kadar yapılmadı, bu da boyalara erişimin, diğer bayrakların çoğunun tasarlandığı yüzlerce yıl öncesine göre çok daha kolay olacağı anlamına geliyordu.
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Çok sayıda renk içeren karmaşık tasarımlara sahip çok sayıda bayrak var ve o kadar çok renkli bayrak olduğu iddia edilebilir ki, hangisinin en renkli olduğunu tam olarak söylemek zor. Ancak Belize bayrağı toplamda 12 renge sahip ve bu da onu en çok renge sahip bayrak yapıyor. Bayrak mavidir, ortasında bir tepe içeren beyaz bir daire vardır ve bayrağın üstünde ve altında kırmızı şeritler vardır. Ortadaki arma, armanın her iki yanında aletleri tutan iki insanı tasvir ediyor. Arka planda bir ağaç, bir çiçek deseni ve yazı içeren bir afiş var. Bayrak, 21 Eylül 1981'de kabul edildi.
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Bayraklar yüzlerce yıldır kullanılmaktadır ancak ülkeler geliştikçe değişebilmektedir. Ancak dünyada değişmeden kullanılan en eski ülke bayrağı Danimarka bayrağıdır. Yatay olarak ortasından geçen tek beyaz şeritli kırmızı zemin ilk olarak 1625'te kullanılmış ve günümüzde de aynı kalmıştır. Ancak tasarımın kendisi 1219'da oluşturuldu. Tasarım "Dannebrog" (Danimarka kumaşı) olarak da biliniyor.
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Dünyanın en yeni bayrağı Güney Sudan'ın bayrağıdır. 9 Temmuz 2010'da kabul edildi. 2. İç Savaşın bitiminden sonra yapıldı. Bayrak 2005 yılında tasarlanmasına karşın Güney Sudan 2011'de bağımsızlığını kazanana kadar resmi hale getirilmedi. Bayrak yeşil, kırmızı, siyah, mavi ve sarı yıldız sembolünden oluşuyor. Bayrağın üç yatay çizgisi vardır, sol tarafta mavi bir üçgen ve ortasında sarı bir yıldız vardır. Güney Sudan için kırmızı, ülkelerinin bağımsızlığını kazanması için dökülen kanı, yeşil ise doğayı ve ülkelerin topraktan elde ettiği doğal zenginliği, siyah ise insanları temsil ediyor. Mavi, Nil Nehri'nin bir simgesidir ve içinde oturan sarı yıldız ise birliği temsil eder. Her rengin arasında beyaz çizgiler vardır ve bunlar barışı temsil ediyor.
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Her bayrağın kendi ülkesine özgü olduğunu düşünebilirsiniz ve genellikle de öyledir, ancak bağlantılı ülkelerde görebileceğimiz bazı tutarlı desenler ve renkler vardır. İslam ülkeleri, dini inançlarını temsil etmek için genellikle yıldız ve ay hilalini kullanırlar ancak dünya çapında buna benzer daha birçok bağlantı var. Bayraklarında aynı renkleri kullanan ülkeleri gruplandırmak için kullanılan 3 ana kategori vardır: Slav Renkleri, Afrika Renkleri, Arap Renkleri.
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Bayraklara bakabilir ve renk seçimi, semboller ve şekiller aracılığıyla bir ülkenin tarihini temsil ettiklerini düşünebilirsiniz. Ancak barışı bulmadan önce yaşadıkları savaşı veya kavgaları sembolize etmek için ateşli silahlar kullanan bazı bayraklar var. Birçoğunun amblemlerinde veya armalarında balta, ok, top, kılıç, hançer, kalkan, mızrak vb. eşyalar bulunur ancak sadece 4'ünde ateşli silah bulunuyor. Mozambik bayrağı, bir kitabın üstüne bir el çapası ile çapraz konumlandırılmış bir AK-47 (Kalaşnikof) silahını tasvir ediyor. Mozambik'in bayrağı 1 Mayıs 1983'te kabul edildi ve tüfeğin kullanımı ülkenin savunması ve ihtiyatını temsil ediyor.
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Guatemala bayrağı, bir parşömen arkasında iki çapraz tüfek tasvir ediyor ve bu onlar için bir ülke olarak kendini savunma isteklerini temsil ediyor. Guatemala'nın bayrağı 1871'de kabul edildi.
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Haiti bayrağında ateşli silahların temsili Mozambik ve Guatemala'nınkinden oldukça farklı. Tüfekler çarpraz bir şekilde değil de yeşil bir tepede bulunan ganimetler olarak temsil ediliyor. Bu da onların bağımsızlığını simgeliyor. Haitililer bağımsızlıklarını simgeleyen bu bayrağı 26 Şubat 1986'dan beri kullanıyorlar.
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Son olarak, armanın arka planında iki çapraz ateşli silah bulunan Bolivya var. Guatemala'ya benzer şekilde, ülkelerin kendini savunma istekliliğini temsil eden çapraz tüfekleri gösteriyor. Bayrak ilk olarak 1851'de kabul edildi.