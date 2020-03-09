İşte Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin Kurucular Kurulu'nun tam listesi
09 Mart 2020 11:03
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İşte Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin Kurucular Kurulu'nun tam listesi
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AKP’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan liderliğinde kurulacak partinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olarak kesinleşti. Partinin 90 kişilik kurucular kurulunda, AKP’den ayrılan eski bakanlar Sadullah Ergin, Nihat Ergün, AKP’den ayrılan milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eski AKP’li vekiller, yazar Gülay Göktürk, ülkücü gelenekten gelen, Alparslan Türkeş’in ölümünün ardından MHP’de liderlik yarışına girip kaybeden Ramiz Ongun, eski Mazlum Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecenin en kritik isimlerinden eski Korgeneral Mehmet Şanver, KAGİDER’in kurucularından Sanem Oktar gibi isimler yer aldığı görüldü. Babacan’ın ekonomiden sorumlu bakan olduğu dönemde Hazine Müsteşarlığı yapan İbrahim Çanakçı, askeri strateji analisti Metin Gürcan, eski Kadın ve Aile Bakanı Selma Aliye Kavaf, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir gibi isimler de Kurucular Kurulu'nda bulunuyor. İşte liste...