İşte AKP'nin yeni MYK'sı

Binali Yıldırım, 21 Aralık 1955'te Erzincan Refahiye'de doğdu. Gemi İnşaa Yüksek Mühendisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni bitirdi. Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde (WMU) master öğrenimini tamamladı. Türkiye'nin en eski tersanelerinden Camialtı Tersanesi'nde mühendislik ve yöneticilik görevlerini yürüttü. İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu üyesi oldu. 58, 59 ve 60, 61, 64. Hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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23 Mayıs 1952'de Rize Çayeli'nde doğdu. İlkokulu Buzlupınar köyünde okudu. Orta öğrenimini Trabzon ve Erzurum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. 1976 yılında hakim adayı olarak İstanbul Adliyesinde kamu görevine başladı. Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı hakimliklerinde bulundu. 1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının Avukatı ve Hukuk Müşaviri olarak da görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluş sürecinde yer aldı. Partinin kurucu üyesi oldu. Kasım 2002'den itibaren 5 yıl süre ile AK PARTİ'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. AK PARTİ'nin kuruluşundan bu yana Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 22 ve 23. Dönemde İstanbul, 24. Dönemde Rize Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 61. Hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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1957'de Tunceli Çemişgezek'te doğdu. Baba adı Seyfullah, anne adı Hanımkız'dır. İlahiyatçı, Yönetici; İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Muhtelif siyasi partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve değişik kademelerde yöneticilik yaptı. Siyasi parti teşkilatlanması, seçim koordinasyonu, çocuk ve gençlik konularında çalışmalarda bulundu. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalıştı. 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Şiddet Araştırma, KİT, İnsan Haklarını İnceleme, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi ve Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonunda görev aldı. TBMM AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve AK PARTİ Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Ataş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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25 Temmuz 1958'de Konya Hadim'de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Havva'dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Konya Büyükşehir Belediyesinde 1. Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KOSKİ) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Serbest avukat olarak çalıştı. AK PARTİ Konya İl Başkanlığı görevinde bulundu. Sorgun, evli ve 6 çocuk babasıdır.
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1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş Elbistan'da doğdu. Akademisyen ve Siyasetçi; İlk ve ortaokul öğrenimini Elbistan'da tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. 1984 yılında İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1991 yılında bitirdi. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir. 1992 yılında öğretmenlik görevine başladı. Öğretmenlik görevinin sonrasında kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmetleri verdi. 2005 yılında İTO'da müşavirlik, 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Özel bir üniversitede Davranış Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Bir vakıf üniversitesinde MBA'da Örgütsel Davranış dersleri de verdi. 2003 yılında AK PARTİ Siyaset Akademisinde dersler verdi. 2004 yılından bu yana gerçekleşen tüm seçimlerde AK PARTİ seçim kampanyasını hazırlayan strateji ekiplerinde yer aldı. Irak, Malezya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır gibi birçok ülkede seçim kampanyalarını yöneten strateji ekiplerinde görev aldı. 2009 yılında AK PARTİ 3. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi ve AR&GE Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl AK PARTİ Siyaset Akademisi Koordinatörlüğünü üstlendi. 24. Dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. 2011 Genel Seçimlerinde Grup Başkanvekilliği görevine getirildi. Arapça ve İngilizce bilen Ünal, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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1 Ocak 1956'da Diyarbakır'da doğdu. Baba adı Abdullah, anne adı Fehime'dir. Veteriner Hekim, Tarım Ekonomisi Uzmanı; Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini bitirdi. Tarım Ekonomisi alanında İngiltere University of Aberdeen'de master derecesi aldı. THK Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsünde Pilotaj yüksek lisansı yaptı. Ankara Üniversitesinde doktora aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının farklı birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2011'de Estonya Cumhurbaşkanlığınca verilen "Terra Mariana Şeref Rütbesi" ile 2012 yılında küresel açlıkla mücadeleye katkılarından dolayı Fransa Hükümeti tarafından verilen "Chevalier dans I'Ordre du Merite Agricole" (Tarım Alanında Şövalye Liyakat) nişanına layık görüldü. Değişik konularda gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ile tarım sektörü ile ilgili 2 kitabı bulunmaktadır. 22, 23 ve 24. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyinde parlamenter olarak çalıştı. 59, 60, 61 ve 62. Hükümetlerde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı. İngilizce, Kürtçe ve Arapça dillerine vakıf olan Eker, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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1 Ocak 1965'te Malatya Pütürge Doğanyol'da doğdu. Baba adı Halit, anne adı Makbule'dir. Eczacı; Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Sosyal Politika alanında yüksek lisans yaptı. Çeşitli meslek kuruluşlarında ve aile, kadın, çocuk, bebek, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görev yaptı. 23 ve 24. Dönemde Malatya Milletvekili seçildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyonu Başkanlığı, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ MKYK Üyesi, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanıdır. İyi düzeyde İngilizce bilen Çalık, evli ve 2 çocuk annesidir.
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1 Ekim 1959'da Adapazarı Ramaslı'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Cemile'dir. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Bir dönem ticaretle uğraştı. 1994-2009 yılları arasında 3 dönem Pendik Belediye Başkanı seçildi. 15 yıl süren belediye başkanlığı döneminde "yerel kalkınma" alanında ilk uygulamaları gerçekleştirdi. 2003 yılında oluşturulan Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Kurucu Genel Başkanı oldu ve bu görevi 2009 yılına kadar devam etti. Aynı yıl içinde Başbakan Başmüşavirliği görevine getirildi. Yayımlanmış 6 kitabı bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Kaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Baba adı Kemal, anne adı Fatma'dır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Planlama Uzmanlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği; Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı?da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23 ve 24. Dönemde Bingöl Milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60. Hükümette Devlet Bakanı, 61 ve 62. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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20 Nisan 1979'da Çanakkale Çan'da doğdu. Baba adı Feti, anne adı Saliha'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. AK PARTİ Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, AK PARTİ TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK PARTİ MKYK Üyesi ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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1 Mart 1956'da Bitlis'te doğdu. Baba adı Mevlüt, anne adı Suphiye'dir. Yeminli Mali Müşavir; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 24. Dönemde Bitlis Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcülüğü yaptı. AK PARTİ MYK ve MKYK Üyesidir. AK PARTİ Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Demiröz, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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1 Mart 1980'de Manisa Demirci'de doğdu. Baba adı Resul, anne adı Hacer'dir. Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Değişim Avukatlar Grubunun kurucusudur. 24. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Dağ, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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30 Mart 1972'de İstanbul'da doğdu. Baba adı Yusuf Ziya, anne adı Gülseren Gülhan'dır. Bilgisayar Mühendisi, Öğretim Üyesi; Dallas Texas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İİB Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Washington DC'de Howard Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde doktorasını yaptı. İstanbul Ulaşım AŞ'de Siyaset Bilimi Uzmanlığı, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Öğretim Görevliliği, Postkolonyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve KADEM Akademik Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Kavakcı Kan, evli ve 1 çocuk annesidir.
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13 Ağustos 1979'da Beyoğlu'nda doğdu. Baba adı Engin, anne adı Abide'dir. Kentsel Tasarımcı, Peyzaj Yüksek Mimarı; Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesinde ''Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu''üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. AK PARTİ Gençlik Kolları 1. Olağan Büyük Kongresinde AK PARTİ Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. AK PARTİ 2. Olağan Büyük Kongresinde Ana Kademe MKYK Üyeliğine seçildi. Bu görevini 3 dönem sürdürdü ve AK PARTİ 5. Olağan Büyük Kongresi ile 4. kez MKYK Üyeliğine seçildi. Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı yaptı. Uluslararası alanda katıldığı organizasyonlarda partisini birçok kez temsil etti. 5. Olağan Büyük Kongre ile AK PARTİ Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Karaaslan, evli ve 2 çocuk annesidir.
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12 Mart 1977'de Gaziantep Nizip'te doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Üyesidir. Ankara?da serbest avukatlık yaptı. Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. HAS Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.AK PARTİ 5. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK PARTİ Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Gül, evli ve 3 çocuk babasıdır.