İstanbul Yenikapı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Yenikapı'da etkinlikler düzenledi. Gösteriler ve konserlerin olduğu kutlamaya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve binlerce İstanbullu katıldı. İşte Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı kutlamadan görüntüler...
30 Ağustos 2021 23:10
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Yenikapı'da etkinlikler düzenledi. Gösteriler ve konserlerin olduğu kutlamaya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve binlerce İstanbullu katıldı. İşte Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı kutlamadan görüntüler...