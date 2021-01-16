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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranında son durum ne?

16 Ocak 2021 15:01

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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranında son durum ne?

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İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 28.66 olarak kayıtlara geçti. 10 Ocak tarihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen baraj doluluk oranları 11 Ocak tarihinde yüzde 21.13’e 12 Ocak tarihinde ise 22.10 yükselmişti. İSKİ, 13 Ocak 2021 tarihinde doluluk oranını yüzde 24.65, 14 Ocak tarihinde ise 26.92 olarak ölçmüştü. 15 Ocak tarihinde ise doluluk oranı 28.03’e yükseldi.

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İstanbul ve çevresinde etkili olan kar ve yağmur şeklindeki yağışlar nedeniyle daha önce yüzde 5’lik değerlerin altına inen Kazandere ve Papuçdere barajları da dolmaya başladı. Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 31.92 olarak ölçülürken Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 15.18. Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 37.70’e kadar yükseldi. İstanbul’un en dolu barajı şu anda Istrancalar barajı oldu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 97.47 olarak kayıtlara geçti. Şu anda en düşük doluluk oranına sahip baraj ise Sazlıdere barajı oldu. Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 9.24 olarak ölçüldü.

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Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 37.70.

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Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 28.03.

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Darlık barajı doluluk oranı yüzde 48.04.

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Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 30.85.

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Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 97.47.

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Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 31.92.

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Pabuçdere barajı doluluk oranı yüzde 15.18.

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Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 09.24.

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Terkos doluluk oranı yüzde 31.08.

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