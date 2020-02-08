İstanbul beyaza büründü
08 Şubat 2020 08:07
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İstanbul kent geneli beyaza büründü
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İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.
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Birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, ana yollarda ise sürücülere zor anlar yaşattı.
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Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul’da sürüyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar, renkli görüntüler neden oldu.
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Beyoğlu Taksim Meydanında karı göre yabancı uyruklu turistler telefonlarıyla cep telefonu çekti. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar da oluşturdu.
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Evlerin çatısını ve arabaların üzerine beyaza bürüdü.
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TEM ve D-100 Karayollarının kenarındaki çimenlikler beyaza bürünürken, sürücüler zaman zaman kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı, ilerlemekte zorluk çekti.
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Karın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
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