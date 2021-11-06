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İstanbul'a sis çöktü, Köprü kayboldu: Meteoroloji, 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu

06 Kasım 2021 08:09

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İstanbul'a sis çöktü, Köprü kayboldu: Meteoroloji, 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yoğun sis etkili oldu. Dün akşam saatlerinde kente çöken sis giderek etkisini artırırken, Meteoroloji yeni bir uyarıda bulundu ve sarı kodlu alarm verdi.

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis saatler ilerledikçe etkisini artırdı.

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Yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı. İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle köprüde görüş mesafesi bir hayli düştü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de İstanbul'a yeni bir uyarıda bulundu.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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Öte yandan Meteoroloji bugün beklenen yoğun sis nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

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Buna göre; bugün İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da yoğun sis görülecek.

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İşte İstanbul'dan kareler:

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