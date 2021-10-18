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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

18 Ekim 2021 17:48

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

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FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ile gazeteci İsmail Saymaz'ın Diyarbakır'da Kardeş Türküler eşliğinde halay çektiği görüntüleri paylaştı.

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Küçükkaya, paylaşımına "Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır’da Ahmet Güneştekin'in sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti" notunu ekledi.

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Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe’ de binlerce kayıp! Binlerce ananın çıkmaz sokaklarda on yıllardır, bir umutla arayışına tanıklık edeceğiz” sözleriyle tanıttığı ‘Hafıza Odası’ sergisi için Diyarbakır’da bir araya gelen isimlerin halay videosu sosyal medyada eleştirildi.

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği video sosyal medyanın gündeminde: “İçimdeki bulantıyı anlatmaya kelimeler yetmez”

İsmail SaymazErtuğrul ÖzkökDİyarbakırhalaysosyal medya
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