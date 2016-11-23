IŞİD'in yok ettiği eserleri genç sanatçı yeniden yaratıyor!
23 Kasım 2016 13:49
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"Onlar sanat ve kültüre savaş açtılar, ben de onlarla sanat yoluyla savaşmaya karar verdim."
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17 yaşındaki Iraklı Thabit, Musul'un ele geçirilmesinden sonra yok edilen, 3200 yılında kurulmuş ve Asur medeniyetine başkentlik yapmış Nimrud'u yeniden yaratmaya karar verdi.
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Thabit, Erbil'de doğmuş ve ardından Musul'a mülteci olarak sığınmış bir ailenin oğlu...
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Babası da bir heykeltıraş ve 7 yaşından beri onunla atölyeye gidip kilden heykeller yapıyor.
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Mitolojiye de büyük bir ilgisi bulunan Thabit, Nimrud'u atalarının en güzel ve onur verici işlerinden biri olarak görüyor.
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"Hayalim, ülkemi gururlandırmak ve dünyaya Irak’taki hayatımızı ve kültürel mirasımızı sevdiğimizi göstermek için tanınmış bir sanatçı olmak."
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