Ipsos araştırması: Her 10 kişiden 9’u için ekonomi en önemli problem, vbatandaşların yüzde 55'i elektrik giderlerinin kendilerini çok zorladığını belirtti
07 Şubat 2022 11:42
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Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü araştırmasına göre vatandaşların yüzde 55'i elektrik giderlerinin kendilerini çok zorladığını belirtti. Her 10 kişiden 9’u için de ekonomi en önemli problem.
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Elektrik giderlerinin yanı sıra vatandaşları zorlayan diğer gider kalemleri giyim, doğalgaz, ev temizlik ve gıda ürünleri olarak öne çıktı.
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Toplumun çoğunluğu market alışverişlerinde harcamalarını azaltmaya çalışıyor | Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 66'sı market alışverişlerinde asgari ihtiyaçlarını karşılamaya ve gerekirse bazı kategorilerden vazgeçerek harcamalarını minimumda tutmaya çalışırken yüzde 24’ü de tükettikleri ürünleri daha ucuza mal etmenin yollarını arıyor.
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Toplumunun yarısının hane gelirlerine yönelik görüşleri de çok olumlu değil | Bireylerin yüzde 54’ü son 12 ay içinde hane gelirlerinin azaldığını belirtirken önümüzdeki bir kaç ay içindeki kendi kişisel ekonomilerine yönelik beklentileri de olumlu değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde kişisel ekonomilerin daha da kötü olacağını belirtenlerin de oranı yüzde 57. Geleceğe yönelik kişisel ekonomilerinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 6.
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Toplumun çoğunluğu Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun iyi olmadığını düşünüyor | Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun iyi olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 81. Ekonominin iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 3.
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Ekonomi toplumun en önemli sorunu Haziran 2021 tarihinden itibaren ekonominin en önemli sorun olarak belirtilme oranı salgının önüne geçmişti. Bugüne gelindiğinde ise artık her 10 kişiden 9’u için ekonomi en önemli problem. Salgındaki hızlı bulaş ya da vaka sayılarındaki artış bile Koronavirüs Salgının önemli bir sorun olarak görülmesine neden olmuyor. Bireylerin sadece %5’i salgının en önemli sorun olduğunu düşünüyor.
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Ipsos araştırması: Her 10 kişiden 9’u için ekonomi en önemli problem, vbatandaşların yüzde 55'i elektrik giderlerinin kendilerini çok zorladığını belirtti