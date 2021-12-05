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İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı

05 Aralık 2021 13:26

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İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı | İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda %50,18 arttı.

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Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı.

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İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı

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İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı

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İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı

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