İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı
05 Aralık 2021 13:26
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İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı | İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda %50,18 arttı.
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Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı.
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İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı
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İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı
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İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı
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