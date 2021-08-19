IPA One Shot Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu; Türk fotoğrafçı Dilek Uyar da ödül aldı
Uluslararası fotoğraf yarışmalarından IPA One Shot Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce profesyonel ve amatör fotoğrafçının katıldığı yarışmanın bu yılki ana konusu, insanlığı kasıp kavuran Kovid-19 pandemisi oldu. Yarışmada, Türk foroğrafçı F. Dilek Uyar, Namaz Öncesi fotoğrafı ile Yeni Gerçek kategorisinde profesyoneller arasında ikincilik kazandı. Bu yılki yarışmanın çeşitli kategorilerinde dereceye giren çalışmalardan bazıları…
19 Ağustos 2021 16:36
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IPA One Shot Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu; Türk fotoğrafçı Dilek Uyar da ödül aldı
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Fotoğraf: Liz Hingley / IPA OneShot... IPA OneShot 2021 yarışmasında profesyoneller arasında ödüle layık görülen fotoğrafçı Liz Hingley'nin Mutfak Duruşması isimli çalışmasında 2020'de İngiltere'de koronavirüse karşı uygulanan karantina döneminde evinden Zoom üzerinden mahkeme duruşmasına katılan avukat görüntülendi.
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Fotoğraf: F. Dilek Uyar / IPA OneShot... Yarışmanın Yeni Gerçek kategorisinde profesyoneller arasında ikincilik kazanan Türk foroğrafçı F. Dilek Uyar'ın Namaz Öncesi fotoğrafı, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakalarının yaşandığı dönemde ülkedeki camilerde yapılan dezenfekte çalışmalarını gösteriyor.
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Fotoğraf: Jason Au / IPA OneShot... Fotoğrafçı Jason Au'nun Hong Kong'da çektiği 'Sosyal Mesafe' başlıklı fotoğraf, yarışmanın İzolasyon kategorisinde profesyoneller arasında birinci seçildi.
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Fotoğraf: Carles Ramos / IPA OneShot... Yarışmanın Teknoloji kategorisinde birincilik kazanan Carles Ramos'un fotoğrafında tablet üzerinden kızlarıyla görüşen Koronavirüs hastası görüntülendi.
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Fotoğraf: Younes Mohammad / IPA OneShot… Yarışmanın Karantina Hayatı kategorisinde ikinci seçilen Younes Mohammad'ın Nawroz başlıklı fotoğrafında 2020'de pandemi döneminde Irak'ta Nevruz kutlayan aile görüntülendi.
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Fotoğraf: Samuel Rajkumar / IPA OneShot Yarışmanın Aile kategorisinin kazananı fotoğrafçı Samuel Rajkumar'ın Tarif Edilemez Acı başlıklı fotoğrafında Kovid-19'un kasıp kavurduğu Hindistan'da koronavirüs’ten ölen hastanın acılı akrabaları görüntülendi.
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Fotoğraf: JL Javier / IPA OneShot… Yarışmanın Yeni Gerçek kategorisinde birincilik ödülünü kazanan fotoğrafçı JL Javier'in Akvaryum başlıklı fotoğrafı, Filipinler'deki balık pazarında çekildi.