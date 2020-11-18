T24 LogoT24 Logo

İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor

Adana'da internetten hayvan ticareti oranı yükseldi. Satışı yasak olan yılan, aslan, maymun gibi hayvanların bile ticaretinin yapıldığı ortaya çıktı

18 Kasım 2020 12:07

117

Adana'da internet üzerinden hayvan alım-satımının arttığı ortaya çıktı.

217

Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, çok sayıda internet sitesinde merdiven altı üretilen hayvanların yasadışı satıldığını söyledi.

317

Satışı yasak olan ırkların da satıldığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Her şeyi satıyorlar. Yılan, aslan, maymun, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse" dedi.

417

İnternetten verilen satılık Pitbull cinsi köpek ilanında ise "Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" yazılı.

517

Çağlar Kalaycıoğlu, merdiven altı üretim yapıp hayvan satışı yapan internet sitelerinin günden güne çoğaldığını dile getirdi.

617

Merdiven altı üretim yapıp internetten satış yapan kişilere karşı mücadele verdiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, sadece Adana'da 30'dan fazla internet sayfasında hayvan alım-satımı yapıldığını belirtti.

717

Gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kalaycıoğlu, "Bu kişiler bizi de hayvanları da mağdur ediyorlar. Bilinçsizce hayvan üretimi yapıyorlar." dedi.

817

"Buralardan hayvan satın alanlar daha sonra hayvanlar hasta diyerek sokağa bırakıyor." diyerek şikayetçi olan Kalaycıoğlu, buna son verilmesi için çağrıda bulundu.

917

Kızına köpek almak için pet markete geldiklerini söyleyen Bensu Balceli de internet hayvan almaya güvenemedikleri için pet markete geldiklerini ifade etti.

1017

İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor

1117

İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor

1217

İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor

1317

İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor

1417

İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor

1517

İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor

1617

İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor

1717

İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor

ETİKETLER

hayvan ticaretiAdanainternetköpekkedikuşbaykuşakrepyılan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24