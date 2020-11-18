İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor
Adana'da internetten hayvan ticareti oranı yükseldi. Satışı yasak olan yılan, aslan, maymun gibi hayvanların bile ticaretinin yapıldığı ortaya çıktı
18 Kasım 2020 12:07
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Adana'da internet üzerinden hayvan alım-satımının arttığı ortaya çıktı.
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Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, çok sayıda internet sitesinde merdiven altı üretilen hayvanların yasadışı satıldığını söyledi.
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Satışı yasak olan ırkların da satıldığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Her şeyi satıyorlar. Yılan, aslan, maymun, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse" dedi.
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İnternetten verilen satılık Pitbull cinsi köpek ilanında ise "Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" yazılı.
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Çağlar Kalaycıoğlu, merdiven altı üretim yapıp hayvan satışı yapan internet sitelerinin günden güne çoğaldığını dile getirdi.
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Merdiven altı üretim yapıp internetten satış yapan kişilere karşı mücadele verdiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, sadece Adana'da 30'dan fazla internet sayfasında hayvan alım-satımı yapıldığını belirtti.
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Gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kalaycıoğlu, "Bu kişiler bizi de hayvanları da mağdur ediyorlar. Bilinçsizce hayvan üretimi yapıyorlar." dedi.
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"Buralardan hayvan satın alanlar daha sonra hayvanlar hasta diyerek sokağa bırakıyor." diyerek şikayetçi olan Kalaycıoğlu, buna son verilmesi için çağrıda bulundu.
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Kızına köpek almak için pet markete geldiklerini söyleyen Bensu Balceli de internet hayvan almaya güvenemedikleri için pet markete geldiklerini ifade etti.
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İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor
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İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor
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İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor
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İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor
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İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor
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İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor
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İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor
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İnternette hayvan ticareti: Yılan, akrep, baykuş satılıyor