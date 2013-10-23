İnsan ömründe ne kadar rüya görür?

Rüya görmek öğrenmenize yardım edebilir: Bir sınav için çalışıyorsanız veya yeni bir işi öğrenmeyi deniyorsanız, biraz şekerleme yapmayı düşünebilir ya da erken yatıp sabah çalışmayı düşünebilirsiniz. Harvard Tıp Okulu'ndaki araştırmacılara göre, beyin rüya gördüğünde, öğrenmenize ve sorunları çözmenize yardım ediyor. "Current Biology" isimli derginin son sayısında yayınlanan araştırmada, rüyaların beynin yeni bilgiyi işleme, birleştirme ve anlama şekli olduğunu belirlendi. Uyku kalitenizi iyileştirmek için yatak odanızda televizyon gibi gürültü yapan cihazlardan uzak durmalısınız. Çünkü bunlar rüyalarınızı kalitesini ve uzunluğunu olumsuz etkiler
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Bir gecede birçok rüya görebilirsiniz: Uzmanlar gecede sadece bir rüya görmediğinizi, bazı geceler bir düzineden fazla rüya görebileceğinizi söylüyorlar. Ancak siz bunların hepsini hatırlamayabilirsiniz. Gece boyunca her 90 dakikada bir rüya görürüz, her rüya döngüsü öncekinden daha uzundur. Gecenin ilk rüyası 5 dakika uzunluğundadır ve uyanmadan önce gördüğünüz son rüya ise 45 dakika ile 1 saat arasında değişebilir. Birçok insanın ömrü boyunca 100 binden daha fazla rüya gördüğü tahmin edilmektedir
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Uyandıktan sonra kendinizi halen rüyanın etkisinden kurtaramazsınız: Sizin hiç güzel bir rüyadan uyandığınız ve rüyanın devamını görmek için kıpırdamadan yattığınız oldu mu? Böyle bir şey olduğunda, hareket etmeden uzanın ve uyandığınız şekilde birkaç dakika kalın. Çünkü rüyalarınızı hatırlamanın en iyi yolu uyanınca hareketsiz kalmaktır. Vücudunuzu hareket ettirirseniz rüyadan kopar ve rüyanızı daha çabuk unutursunuz
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Tuhaf rüyalar bile yorumlanabilir: Çok tuhaf bir rüyanın gerçek hayatta olabileceğine inanmak zor olabilir. Fakat her rüyada potansiyal bir anlam ve semboller olabilir. Bunu araştırmalısınız. Uzmanlar, rüyalarımızın anlamının çoğu zaman çevremizdeki dünya ve kendimizi anlamak için ihtiyacımız olan şeylerle ilgili olabildiğini belirtiyor
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Tekrar eden rüyalar beyninizin size birşey anlatma şekli olabilir: Sürekli aynı kabusu mu görüyorsunuz? Uzmanlar, sürekli tekrar eden rüyaların arkasında yatan mesajlar olabileceğini söylüyor. Örneğin, sık tekrarlayan kabuslardan biri insanların dişini kaybetmesi ve dişlerinin kırılmasıdır. Bu rüya için uzmanlar insanlara dişin ve ağzın neyin sembolü olduğunu düşünmeleri gerektiğini öneriyorlar. Ağzın bir parçası olmanın yanı sıra dişler sözlerin sembolü olabilir. Bu rüyalara bakarak iletişim kurma şeklinizi gözlemlemeli ve geliştirmelisiniz
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Rüyalarınızı kontrol edebilirsiniz: 3 bin katılımcının yer aldığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, rüya kontrolü gerçek olabilir. Gerçekte katılımcıların yüzde 64,9'u rüya gördüklerinin farkında olduklarını söylerken, yüzde 34'ü bazen rüyalarında olanları kontrol edebildiklerini belirtti. Araştırmacılar, rüyaların içeriğini üstlenmenin herkesin yapabileceğini bir yetenek olmadığını, ancak geliştirilebileceğini söylediler. Bu teknik özellikle sürekli kabuslar gören kişiler için faydalı olabilir
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Rüya görmek için uykuya dalmak zorunda değilsiniz: işyerinde masanızda, otomobilde ve hatta çocuklarınızın futbol maçında bile rüya görebilirsiniz. Uykusuz görülen rüyalar (hayallerle karıştırmayın) gerçektir ve bir dereceye kadar bunu yapmak kolaydır. Aktif hayal gücünüzü harekete geçirmeniz gerek. Öncelikle en son gördüğünüz rüyayı düşünün