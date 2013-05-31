İnönü Stadı'nda Rihanna rüzgârı

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip Barbadoslu şarkıcı Rihanna, "Diamonds World Tour" kapsamında İstanbul BJK İnönü Stadı'nda konser verdi.
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Özel uçağıyla saat 18.00'da İstanbul'a gelen Rihanna, konser saatine kadar dinlenmek için Ataköy Marina'dan deniz yoluyla kalacağı otele hareket etti.
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Konser alanına geldikten sonra sahneye, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden hayranlarının coşkulu alkışları eşliğinde, "İstanbul" diye bağırarak çıkan Rihanna, yine şovları ve performansıyla göz doldurdu.
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"Vodafone İstanbul Calling" Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen konserde ilk olarak, "Phresh out the runway" şarkısını seslendiren pop yıldızı, Türkiye'yi ve Türk danslarını çok sevdiğini, kendisine gösterilen ilginin muhteşem olduğunu söyledi.
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Lazer ve ışık gösterileriyle zenginleştirilen görkemli sahne şovları, kostümleri, dansları ve şarkılarıyla İstanbullular'dan büyük ilgi gören Rihanna, konserde başta "Unapologetic Lyrics" albümündeki şarkılarının yanı sıra sevilen parçalarını seslendirdi.
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Stada kameraların girişine izin verilmezken, foto muhabirleri ise sadece 3 şarkı sırasında çekim yaptıktan sonra stat dışına çıkarıldı.
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ABD'de 28 şehirde sahne aldıktan sonra Avrupa'da Türkiye dahil 11 ülkede performansını sunacak Rihanna'nın konser biletleri 15 günde tükendi. Saatler öncesinden İstanbul BJK İnönü Stadı'ndaki turnikelerde kuyruklar oluştuğu görülürken, her yaştan yerli ve yabancı müzikseverin konsere ilgi göstermesi dikkati çekti.
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Stat çevresinde konsere özel ürünler 10-50 liradan satılırken, karaborsaya düşen biletlerin normal değerinin 3-4 katına kadar alıcı bulduğu gözlendi.
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Müzik kariyeri boyunca 5'ten fazla stüdyo albümü ve birçok "single albüm" çıkaran Rihanna, albüm satışlarıyla da dünya müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor.