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İlber Ortaylı'dan salgın günleri için 20 kitap önerisi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, karantina günlerinde okuyabileceğiniz için 20 kitap önerisinde bulundu. İşte o kitaplar: (Kaynak: İstanbul Life)

06 Mayıs 2020 19:29

120

Prof. Dr. İlber Ortaylı, karantina günlerinde okuyabileceğiniz için 20 kitap önerisinde bulundu. İşte o kitaplar: (Kaynak: İstanbul Life)

220

Osmanlı İmparatorluğu – Halil İnalcık

320

Batı-Doğu Divanı – Johann Wolfgang von Goethe

420

İnce Memed I-IV – Yaşar Kemal

520

Timurlenk – Beatrice Forbes Manz

620

İslam Uygarlıkları Tarihi – Corci Zeydan

720

Tarih Notları – Bernard Lewis

820

Savaş ve Barış – Lev Nikolayeviç Tolstoy

920

Kral Lear– William Shakespeare

1020

Yüzbaşının Kızı – Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

1120

Savaş Günlükleri 1939-1943 – Kont Galeazzo Ciano

1220

Vanya Dayı – Anton Pavloviç Çehov

1320

Madam Bovary – Gustave Flaubert

1420

Semerkant – Amin Maalouf

1520

Puslu Kıtalar Atlası – İhsan Oktay Anar

1620

Milli Mücadele Başlarken – Tayyip Gökbilgin

1720

Yeniçeriler – Reşad Ekrem Koçu

1820

Yavuz Sultan Selim – Feridun M. Emecen

1920

Karamazov Kardeşler – Fyodor Dostoyevski

2020

Kambur – Şule Gürbüz

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