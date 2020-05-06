İlber Ortaylı'dan salgın günleri için 20 kitap önerisi
Prof. Dr. İlber Ortaylı, karantina günlerinde okuyabileceğiniz için 20 kitap önerisinde bulundu. İşte o kitaplar: (Kaynak: İstanbul Life)
06 Mayıs 2020 19:29
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, karantina günlerinde okuyabileceğiniz için 20 kitap önerisinde bulundu. İşte o kitaplar: (Kaynak: İstanbul Life)
220
Osmanlı İmparatorluğu – Halil İnalcık
320
Batı-Doğu Divanı – Johann Wolfgang von Goethe
420
İnce Memed I-IV – Yaşar Kemal
520
Timurlenk – Beatrice Forbes Manz
620
İslam Uygarlıkları Tarihi – Corci Zeydan
720
Tarih Notları – Bernard Lewis
820
Savaş ve Barış – Lev Nikolayeviç Tolstoy
920
Kral Lear– William Shakespeare
1020
Yüzbaşının Kızı – Aleksandr Sergeyeviç Puşkin
1120
Savaş Günlükleri 1939-1943 – Kont Galeazzo Ciano
1220
Vanya Dayı – Anton Pavloviç Çehov
1320
Madam Bovary – Gustave Flaubert
1420
Semerkant – Amin Maalouf
1520
Puslu Kıtalar Atlası – İhsan Oktay Anar
1620
Milli Mücadele Başlarken – Tayyip Gökbilgin
1720
Yeniçeriler – Reşad Ekrem Koçu
1820
Yavuz Sultan Selim – Feridun M. Emecen
1920
Karamazov Kardeşler – Fyodor Dostoyevski
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