İki beyaz balina için mutlu son: Gösteri hayvanı olarak tutuldukları akvaryumdan operasyonla kurtarıldılar
Çin'de bir akvaryumda gösteri amacıyla tutulan iki beyaz balinayı kurtaran Britanyalı yardım kuruluşu Sea Life Trust, büyük bir operasyonla balinaları İzlanda'daki yeni ve geniş yaşam alanlarına taşıdı. Balinalar, 2011'den beri ilk kez açık denizde yüzme şansı yakaladı.
13 Ağustos 2020 12:36
16
Çin'de bir akvaryumda gösteri amacıyla tutulan iki beyaz balinayı kurtaran Britanyalı yardım kuruluşu Sea Life Trust, büyük bir operasyonla balinaları İzlanda'daki yeni ve geniş yaşam alanlarına taşıdı. Balinalar, 2011'den beri ilk kez açık denizde yüzme şansı yakaladı.
26
Little Grey ve Little White isimli iki beyaz balina, küçük yaşlarında Rusya’nın bir kıyısında yakalanmış ve 12 yaşına kadar Çin'de bir akvaryumda gösteri amaçlı kullanılmıştı.
36
Sea Life Trust isimli kuruluş, 12 yaşındaki beyaz balinaların güvenli bir şekilde Klettsvik Bay isimli beyaz balina koruma alanına getirildiğini açıkladı.
46
Balinalar burada geçici bir süre kaldıktan sonra daha büyük bir koruma alanına alınacak.
56
Beyaz Balina Koruma Merkezi Genel Müdürü Audrey Padgett, “İkili için oldukça büyük bir yolculuk oldu. Kesinlikle kolay değildi ancak bir sevgi işiydi” dedi.
66
Dünyada şu anda el konulmuş 300 beyaz balina olduğu belirtildi. El konulan beyaz balinaların yaşam alanlarına uygun olmayan dar yerlerde yaşamak zorunda kaldığı vurgulandı.