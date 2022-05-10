İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs nedeniyle uygulamaya koyduğu 'müzik yasağı'yla ilgili yeni bir genelge yayımladı. 00.00'da başlayan yasağın 01.00'e uzatılması sosyal medyada büyük tepki gördü.
10 Mayıs 2022 21:23
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İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs nedeniyle uygulamaya koyduğu 'müzik yasağı'yla ilgili yeni bir genelge yayımladı. 00.00'da başlayan yasağın 01.00'e uzatılması sosyal medyada büyük tepki gördü.
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Sosyal medyada karara gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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İçişleri Bakanlığı'nın müzik yasağı kararına tepki
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