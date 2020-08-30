İçişleri Bakanlığı Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama getirdi; vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı böyle kutladı
30 Ağustos 2020 15:38
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İçişleri Bakanlığı kısıtlama getirdi; vatandaş Koronavirüs gölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı böyle kutladı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamalarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Genelgede kutlamalara Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlanma getirildi. Resmi kurumlar tarafından sadece çelenk bırakılarak sosyal mesafe kurallarına uygun tören yapılmasına izin verildi. Getirilen kısıtlamalara muhalefetten tepkiler gelirken, sosyal medyada da eleştirildi. Vatandaşlarr ise 30 Ağustos'u kendi imkânlarıyla böyle kutladı
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi`nde yer alan Pamukkale`de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.
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Türkiye`nin önde gelen profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak (fotoğrafta), Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda 30 Ağustos Zafer Bayramı`na özel bir atlayış gerçekleştirdi. Erzurum`da gerçekleştirilen atlayışta Koçak, 540 metre yüksekliğindeki uçurumdan "Wingsuit Base Jump" atlayışı yaparak 20 saniye boyunca havada bir kuş gibi süzüldü.
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İstanbul'da da resmi törenin yanı sıra vatandaşlar 30 Ağustos'ta Bağdat Caddesi'nde Türk bayraklarıyla donattıkları arabalarıyla konvoy yaptı. Bağdat Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi. Bu yıl 98'incisi kutlanan Zafer Bayramı için Atatürk resimli tişörtleri giyinen 30 doğasever, 1 kilometresi bayraklı olmak üzere toplam 30 kilometre yolu gün boyu yürüyerek katedecek.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Altınova Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki maratoncu Hasan Parlas, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için 13 kilometre koştu.
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Van'ın Edremit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Van Gölü’nde kano ve kürekçiler akrobasi gösterileri yaparken, dalış ekibi tarafından ise gölde devasa Türk bayrağı açıldı.
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Muğla'nın Datça ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, hem denizde ve hem karada düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 58 tekneyle oluşturulan konvoyda, renkli görüntüler ortaya çıktı.
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Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler, Kurucabük Koyu'ndan denize çıkarak, 2 millik seyir sonunda Çiftlik Koyu'nda karada yürüyen site sakinleriyle buluştu.