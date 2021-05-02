İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendiğini duyurdu
02 Mayıs 2021 10:06
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 5. kez nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Tatlıses, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu kendisinden 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile evlendiği duyurdu.
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Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı.
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İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. 5. kez nikah masasına oturduğunu da söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.
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Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor" iddiaları hakkında, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil." ifadelerini kullanmıştı.
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Tatlıses, daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.