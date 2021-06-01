İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'dan daha iyi bir sanat eseri dünyada yok
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, 1-5 Haziran 2021 tarihleri arasında gezilebilecek “Art Contact Çağdaş Sanat Fuarı” açılışına katıldı.
01 Haziran 2021 10:24
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 1-4 Haziran 2021 tarihleri arasında gezilebilecek “Art Contact Çağdaş Sanat Fuarı”nın dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen açılışına katıldı.
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Açılışta, 3 kategoride sanat ödülleri verildi. “Sanatçı Onur Ödülü”, 100’ncü yaş gününde ünlü ressam merhum İbrahim Balaban’ın oldu. Merhum Balaban’ın oğlu Hasan Nazmi Balaban, babasının ödülünü, İBB Başkanı İmamoğlu’nun elinden aldı.
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“Sanata Katkı Onur Ödülü”, ressam Bedri Baykam’ın; “Kurum Onur Ödülü” de Asaş Alüminyum San. ve Ticaret A.Ş. Grup Başkanı Safa Bayar Yavuz’un oldu
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İstanbul’u “muazzam” ve “olağanüstü” bir şehir olarak tanımlayan İmamoğlu, “Şehre bütünüyle baktığınızda, geçmiş tarihi okumaları yaptığınızda, İstanbul'dan daha iyi bir sanat eseri dünyada yok; böyle bir kent. Onun için bu kentin geleceğine de bir sanat eseri gibi kalabilmesi adına, bizim ortak bir mücadele vermemiz lazım" diye konuştu.
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İstanbul'da, önümüzdeki günlerde çok değerli sergiler olacağının müjdesini veren İmamoğlu, "Gelin hep birlikte İstanbul'u gerçekten dünya çapında bir alan haline getirelim. Evet; sorunlarımız var. Evet; önceliklerimiz var. Şu anda sağlıkla ilgili mücadele, yoksunlukla ilgili mücadele… Bu kentte ve bu ülkede mücadele etmemiz gereken başka sorunlar var; ama bunları aşarken, bir yandan da bizi hayata umutla bağlayacak sanatla ilgili buluşmalar şart. Biz bu buluşmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Sanatçıların, galerilerin çatısı altında katılabileceği fuarda; müzeler, eğitim kuruluşları, sanatsal malzeme üreten firmalar yer alacak. İki farklı salonda konferanslar ve söyleşiler gerçekleştirilirken, fuar alanı içinde farklı mekanlarda dinletilerin sunulacak.
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Dış alanda ise, “Street Art” ve heykel sergileri sanatseverleri fuar alanı girişinde karşılayacak. Fuarda, küresel çapta yaşanan pandemi nedeniyle, özel önlemler alındı. Fuar alanına giriş yapacak tüm çalışan, katılımcı ve ziyaretçiler, HES kodu ve kimlik kontrolünden geçirilecekFuar alanındaki yoğunluk, 10 metrekarede 1 kişi olacak şekilde kontrol altında tutulacak. Alandaki havalandırma ünitelerinin taze hava akışı, en üst düzeyde sağlanacak.
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Fuar alanındaki yoğunluk, 10 metrekarede 1 kişi olacak şekilde kontrol altında tutulacak. Alandaki havalandırma ünitelerinin taze hava akışı, en üst düzeyde sağlanacak.
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İmamoğlu çifti, konuşmaların ardında fuar alanında bulunan sanat stantlarını gezdi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'dan daha iyi bir sanat eseri dünyada yok
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'dan daha iyi bir sanat eseri dünyada yok
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'dan daha iyi bir sanat eseri dünyada yok