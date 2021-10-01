iPhone kullanıcılarına 'acil' uyarı: Kredi kartınızı kaldırın!

İngiliz uzmanlar, iPhone'larda ortaya çıkan bir güvenlik açığı nedeniyle, telefon kilitli de olsa temassız ödeme yapılabildiğini ortaya çıkardı. Yetkililer, 'kredi kartlarınızı iPhone'a kaydetmeyin' diyerek uyardı.
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İngiltere'den iPhone kullanıcılarının yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Birmingham ve Surrey Üniversitesi'nde görev alan uzmanlar, 'kredi kartlarınızı Apple Pay özelliğinden kaldırın' çağrısında bulundu.
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Ortaya çıkan Apple Pay'deki açık nedeniyle iPhone telefonlar kilitli bile olsa Visa kartlardan ödeme yapılabiliyor.
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Yapılan deneyde bir iPhone cihazından bin sterlinlik ödeme alındı. Uyarıya göre, kablosuz bağlantı yoluyla iPhone telefonlarınız toplu taşıma ödeme noktasından geçiyormuş gibi hacklenebilir.
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Apple, BBC'ye verdiği demeçte bu tarz açıklardan kendilerinin sorumlu olmadığını söyledi.
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Topu Visa'ya atan Apple, iPhone kullanıcılarının koruma altında olduğunu iddia etti.