"Hollanda'da üç odalı bir evin aylık enerji gideri 500 Euro" diyen Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ü sosyal medya kullanıcıları yalanladı
18 Aralık 2021 14:30
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AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hollanda'da Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Akgündüz'ün, "Hollanda'da doğalgaz fiyatları % 100 arttı. Türkiye'deki çığırtkanlara duyurulur. Üç odalı bir evin aylık enerji gideri 500 Euro" iddiasını yurt dışında yaşayan birçok sosyal medya kullanıcı yalanladı.
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Akgündüz, daha önce de , Gezi Parkı protestolarıyla ilgili Hollanda basınına yaptığı açıklamasıyla da tepki çekmişti. Hollanda Parlamentosu, Türkiye'deki Aleviler, azınlıklar ve eşcinsellerle ilgili açıklamaları tartışma yaratan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün başında bulunduğu Rotterdam İslam Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı eğitim kurumlarının artık 'üniversite' adını kullanmamasını istemişti. Öte yandan Akgündüz'ün 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ilgili, "Tayyip Bey'in hükümetleri ve bürokratları milletin malının yüzde 20'sini yediler" ifadesi de tartışma konusu olmuştu.
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Akgündüz'ün hayat pahalılığının arttığı şu günlerde sosyal medya hesabından yaptığı, ". Türkiye'deki çığırtkanlara duyurulur. Üç odalı bir evin aylık enerji gideri 500 Euro" paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle: