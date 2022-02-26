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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

Azerbaycanlılar, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını anıyor.

26 Şubat 2022 12:00

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Azerbaycan'a göre, Hocalı'da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına geliyor.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eş değer eylemler olarak görüldü.

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Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 24 eyaletinin meclisi, Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

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Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını istiyor.

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor

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