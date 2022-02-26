Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
Azerbaycanlılar, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını anıyor.
26 Şubat 2022 12:00
123
Azerbaycan'a göre, Hocalı'da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına geliyor.
223
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eş değer eylemler olarak görüldü.
323
Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 24 eyaletinin meclisi, Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.
423
Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını istiyor.
523
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
623
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
723
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
823
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
923
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1023
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1123
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1223
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1323
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1423
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1523
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1623
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1723
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1823
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
1923
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
2023
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
2123
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
2223
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor
2323
Hocalı Katliamı'nın 30. yılında kurbanlar anılıyor