Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
22 Nisan 2022 13:08
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Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı.
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Hırka-i Şerif'in ziyarete açılışı dolayısıyla Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve protokol üyeleri katıldı.
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Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.
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Uzun bir aradan sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.
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Hırka-i Şerif'i ziyaret için Van'dan geldiğini söyleyen Kıbrıs gazisi Sabri Bayar, "Geçen hafta geldiğimde kapalıydı, geri gittim. Sonra televizyonda açılacağını duydum, sabah da buraya geldim. Ağladım. İnsan görünce dayanamıyor." dedi.
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Bilge Tokgöz ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Özlemiştik zaten. Manevi havasını tattık. Duygulandım. Çok güzeldi. İçerisi çok kalabalık. Herkes özlemiş, hasretle bekliyorlar. Kavuştuk, Allah'a şükür." diye konuştu.
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Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise saat 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. (AA)
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Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
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Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
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Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
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Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
1220
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
1320
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
1420
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
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Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
1620
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
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Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
1820
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
1920
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu
2020
Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı; metrelerce kuyruk oluştu