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Her gün seks yapmanın sakıncası var mı?

İlişkinin ilk dönemlerinde çoğunlukla her gün seks yapıldığı söylenirken, sonrasında yavaş yavaş sıklığının düştüğü belirtilir. Bazı çiftler/partnerler ise her gün seks yapmaya devam edebilir.

26 Haziran 2020 21:45

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Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney her gün seks yapmanın zararlarını açıkladı

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İşte, Yrd. Doç. Üner'e göre her gün seks yapmanın 10 zararı... Kaynak: Hürriyet

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1. Eşlerden birinin bu konuda isteksiz olması, aralarındaki çatışmayı artırır.

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2. Aşırı cinsellik çiftin sosyal yaşamını sınırlandırabilir.

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3. Aşırı cinsel istek durumlarında uygunsuz partner ilişkileri artabilir. Bu da çeşitli cinsellikle bulaşan hastalıklara yakalanma riskini artırır.

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4. Eşlerden birinin aşırı cinsel isteği, diğerinde cinsel isteksizlik riskini oluşturabilir.

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5. Bazı çiftler için bir sorun çözme yöntemi şekline dönüşebilir. Bu durum sorunun çözümünün ertelenmesine neden olabilir.

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6. Kadının regl dönemlerinde tartışmalara neden olabilir.

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7. Cinselliğin olamadığı günlerde kişiler sıkıntı yaşayabilirler.

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8. Bazı kişilerde yorgunluğa neden olabilir.

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9. Cinselliğin sıklıkla gece yaşanmasından dolayı, zaman zaman uyku sorunu yaşanmasına neden olabilir.

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10. Doğal olarak, zaman zaman cinsel sorun yaşayabilirler. Bu durum çiftte ciddi hayal kırıklığı yaratabilir.

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