Her gün seks yapmak faydalı mı, zararlı mı?

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, her gün cinsel ilişkiye girmenin faydalarını ve zararlarını anlattı.
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Üney, bir ilişkide her gün seks yapmanın partnerlerden birinin bu konuda isteksiz olması durumunda aralarındaki çatışmayı artıracağını söylüyor.
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Üney, her gün seks yapmanın zarlarını şöyle anlatıyor:
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Her gün ilişkiye girmek çiftin sosyal yaşamını sınırlandırabilir. Aşırı cinsel istek durumlarında uygunsuz partner ilişkileri artabilir. Bu da çeşitli cinsellikle bulaşan hastalıklara yakalanma riskini artırır. Partnerlerden birinin aşırı cinsel isteği, diğerinde cinsel isteksizlik riskini oluşturabilir. Bazı çiftler için bir sorun çözme yöntemi şekline dönüşebilir. Bu durum sorunun çözümünün ertelenmesine neden olabilir
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Kadının regl dönemlerinde tartışmalara neden olabilir. Cinselliğin olamadığı günlerde kişiler sıkıntı yaşayabilirler. Bazı kişilerde yorgunluğa neden olabilir. Cinselliğin sıklıkla gece yaşanmasından dolayı, zaman zaman uyku sorunu yaşanmasına neden olabilir. Doğal olarak, zaman zaman cinsel sorun yaşayabilirler. Bu durum çiftte ciddi hayal kırıklığı yaratabilir.
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Üney, her gün seks yapmanın faydalarını ise şöyle anlatıyor:
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Her gün cinsellik, erkeklerde erken boşalma sorununu zaman içinde azaltmaktadır. Kadınlarda her gün cinsellik orgazm olma ihtimalini artırır ve orgazm olmaya kadar geçen zamanı kısaltır. Çiftin birbirine olan duygusal ilgisini artırır. Cinsellik kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
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Cinsellik bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli cinsellik migren sorunun oluşmasını engeller. Cinsellik oldukça enerji harcatır. Bu sayede formunuzu korumanıza yardımcı olabilir.
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Cinsellik sonrası salgılanan hormon olan prolaktin ve cinsellik esansında salgılanan oksitosin vücudun gevşemesini ve mutluluk düzeyini artırır. Kişinin strese karşı dayanıklılığını artırır. Sorunlarla daha iyi başa çıkabilir. Kadınlarda regl sancılarının azalmasını sağlar.
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Prostat kanseri riskini azaltır. Sık cinsellik cinsellikle ilgili kaygıları azaltır. Özgüveni artırır. Partnerinizle cinselliği daha rahat konuşmanızı sağlar. Uykunuzun daha kaliteli olmasını sağlar.