HDP’li Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine tepki yağdı
17 Mart 2021 15:58
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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Sosyal medya mecrası Twitter’da Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine başta HDP’liler olmak üzere çok sayıda kişi tepki gösterdi.
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CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu Başkanı ve İstanbul Milletvekili