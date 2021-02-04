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HDP, İş ve Aş Buluşmaları'nda İzmir’in Çernobili Gaziemir'de halk ile buluştu

04 Şubat 2021 13:29

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HDP’nin başlattığı İş ve Aş Buluşmaları bugün İzmir’de devam etti.

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HDP heyeti, İş ve Aş Buluşmalarının 2. gününde; uzun yıllardır halkın sağlığını ve yaşamını tehdit eden İzmir’in Çernobili olarak bilinen nükleer atık alanında Gaziemirlilerle buluştu.

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Buluşmada söz alan Gaziemir halkı “attık nefes alamıyoruz” diye isyan ediyor:

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“Biz burada artık nefes alamıyoruz. Kapımızı camımızı açamıyoruz. Soluduğumuz hava zehir. Ailemizde kanser olanlar var, Kronik hastalar var.

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Başımızdaki yetkililer gelsin, buradaki havayı sadece 1 gün solusun, hepsi isyan eder. Biz bu havayı 30 yıldır soluyoruz!”

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HDP, İş ve Aş Buluşmaları'nda İzmir’in Çernobili Gaziemir'de halk ile buluştu

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HDP, İş ve Aş Buluşmaları'nda İzmir’in Çernobili Gaziemir'de halk ile buluştu

811

HDP, İş ve Aş Buluşmaları'nda İzmir’in Çernobili Gaziemir'de halk ile buluştu

911

HDP, İş ve Aş Buluşmaları'nda İzmir’in Çernobili Gaziemir'de halk ile buluştu

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HDP, İş ve Aş Buluşmaları'nda İzmir’in Çernobili Gaziemir'de halk ile buluştu

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HDP, İş ve Aş Buluşmaları'nda İzmir’in Çernobili Gaziemir'de halk ile buluştu

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