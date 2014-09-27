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'Bir gün ölürsem eğer, Yılmaz Güney’ i göresim gelmiştir'

27 Eylül 2014 19:16

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Türk sineması ve tiyatrosunun büyük isimlerinden Tuncel Kurtiz’in hayata veda etmesinin ardından bir yıl geçti.

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Bir röportajında, birçok filmde birlikte çalıştığı Yılmaz Güney için ‘Bir gün ölürsem eğer, Yılmaz Güney’i göresim gelmiştir’ demişti.

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Yaşamı boyunca 50’yi aşkın filmde ve birçok tiyatro oyununda karakterlere hayat veren Kurtiz “77 yaşındayım, 87, 97 olmak istiyorum” demişti.

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İşte Tuncel Kurtiz’in 77 yıllık yaşamından hafızalarda kalan kareler…

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