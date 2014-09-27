'Bir gün ölürsem eğer, Yılmaz Güney’ i göresim gelmiştir'
27 Eylül 2014 19:16
118
Türk sineması ve tiyatrosunun büyük isimlerinden Tuncel Kurtiz’in hayata veda etmesinin ardından bir yıl geçti.
218
Bir röportajında, birçok filmde birlikte çalıştığı Yılmaz Güney için ‘Bir gün ölürsem eğer, Yılmaz Güney’i göresim gelmiştir’ demişti.
318
Yaşamı boyunca 50’yi aşkın filmde ve birçok tiyatro oyununda karakterlere hayat veren Kurtiz “77 yaşındayım, 87, 97 olmak istiyorum” demişti.
418
İşte Tuncel Kurtiz’in 77 yıllık yaşamından hafızalarda kalan kareler…
© Tüm hakları saklıdır.