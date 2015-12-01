Hasal Cemal Diyarbakır'da: Suriçi'nin yoksul sokakları bomboş, kepenkler kapalı, yerlerde kurşun kovanları
01 Aralık 2015 01:56
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Hasan Cemal Diyarbakır'da
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30 Kasım Pazartesi: Tahir Elçi'nin kurumuş kan izleri ve boş kurşun kovanları...
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Sokağı büyük bir beyaz perdeyle kapatmışlar, ‘keskin nişancılar’a karşı korunma önlemiymiş...
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Güzel bir kapı özenerek yapılmış, hem üstü, hem duvarlar kurşunla delik deşik edilmiş...
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Ermeni Kilisesi’ymiş. Tahrip edilmiş, kapısı kırılmış. Görüntüsü hazin.
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Suriçi'nin daracık sokakları boş, arkada 'halka açık yas yeri...'
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Suriçi'nin yağmurla ıslanmış parke taşlı yoksul sokakları bomboş...
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Tahir Elçi'nin önünde öldürüldüğü, Suriçi, Dört Ayaklı Minare...
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