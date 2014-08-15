Hangi çay, hangi hastalığa iyi geliyor?

Doğal çaylar vücudunuz için birçok yan etkisi olan reçetesiz ilaçlara benzemez. Çaylar, eklem iltihabından mide bulantısına, akneden ağzınızdaki yaralara kadar birçok sağlık sorununa iyi gelir. İşte birçok farklı çay türünün iyi geldiği sağlık problemleri:
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Siyah çay: Antibakteriyal ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan tanik asitle dolu olan siyah çay vücudun sıvıları daha iyi emmesine yardım ederek ishali ya da şişkinliği hafifletir. Çayı demledikten sonra çay poşetleri sayesinde kesikler, arı sokmaları, böcek ısırığı ve dişağrısı nedeniyle oluşan şişlikler ile konjonktivit iltihabı olan gözlerinizdeki şişlik azalır.
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Siyah çaydaki alkalin, asidi etkisiz hale getirir ve aft ile uçuklardaki ağrıyı hafifletir. Günde 3-4 kez soğumuş, ıslak çay poşetini yara yerine uygulayın. Ayrıca bakterileri öldürür ve yaraların kapanmasını sağlar, çay sayesinde daha az terleyip daha az ter kokarsınız.
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Yeşil çay: Araştırmacılar yeşil çayın içindeki polifenollerin kanseri önlemede rol oynadığı konusunda şüpheliler, ancak yeşil çayın kan hücrelerini öldürdüğünü ve ilerlemesini yavaşlattığına inanıyorlar.
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Yeşil çay ayrıca kalp hastalığı ya da felç nedeniyle ölüm riskini azaltıyor, diş çürüğü oranını düşürüyor ve zihinsel yeteneklerde azalmayı durduruyor. Yüzünüzü yeşil çayla yıkarsanız ya da kompres yaparsanız akne lekelerini azaltmaya yardımcıdır.
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Nane çayı: Sindirimi harekete geçirmede ve gaz, bulantı ve kusmayı iyileştirmede mükemmeldir. Her yemekten önce bir fincan nane çayı mide kaslarınızı sakinleştirir ve özellikle yağlı yiyeceklerin biraz daha hızlı hareket etmesine yardım eder.
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Ayrıca boğaz ve sinüs ağrısını hafifletir. Ağrıyan ayaklarınızı soğumuş çayın içinde bekletirseniz ağrının hafiflediğini göreceksiniz.
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Ayrıca boğaz ve sinüs ağrısını hafifletir. Ağrıyan ayaklarınızı soğumuş çayın içinde bekletirseniz ağrının hafiflediğini göreceksiniz.
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Bal da ülsere iyi geldiği için çayın içine bal ekleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra papatya çayını ağrıyan eklemlerinizin üzerine koyabilirsiniz. Ayrıca akneye iyi gelir. Boğazınız ağrıyorsa iltihabı azaltmak için papatya çayı ile gargara yapabilirsiniz.
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Limon çayı: Alerjiniz varsa, bir fincan sıcak limon çayı polenleri ve tozları burun yolunuzdan uzakta tutan kılları uyandırır, gün boyunca hapşırmanız ve öksürmeniz azalır. Etkisini artırmak için biraz adaçayı, rezene veya anason ekleyin. Limon çayı soğuk algınlığının tedavisinde de etkilidir.
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Şiş olan boğaz dokularına da küçültür. Boğazınızı yumuşatmak için doğal bir antioksidan ve antibiyotik olan baldan da ilave edin.
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Zencefil çayı: Binlerce yıldan beri zencefil hazımsızlık ve ishalin tedavisinde kullanılıyor. Araştırmacılar, zencefilin bağırsak çekilmelerini azalttığına, sindirim asitlerini nötralize ettiğine ve beynin bulantı merkezini engellediğine inanıyorlar. Zencefilin içindeki 2 bileşen baş dönmesiyle bulantıyı azaltarak iç kulak ve merkesi sinir sistemine de etki ediyor. Ayrıca hamilelikte görülen sabah bulantılarına, araç tutmasına, adet sancılarına da iyi geliyor. Zencefilin anti-inflamatuar özelliği sayesinde grip, soğuk algınlığı veya burun tıkanıklığında da yardımcıdır. Eklemlerinizdeki ve tendonlarınızdaki ağrıları da hafifletiyor, hatta en ağrılı migrenlerde bile etkili oluyor. Antioksidan etkisinden faydalanmak için zencefil çayını balla için. (Kaynak: Zaman)