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Hangi burçlar neden korkar?

19 Kasım 2014 14:25

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Her burcun kendine has korkuları vardır. İşte burçları korkutan nedenler:

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Koç: Etkinliği atılganlığı kendine aşırı güven ve aceleciliği ile bilinen Koç burcunun en büyük korkusu kendine bir hedef bulamamak ve etrafında fikirlerini paylaşacak insanların olmaması

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Boğa: Amaca bağlılığından ve sadakatinden ödün vermeyen boğa burcu insanı dış sebeplerden dolayı huzurunu kaybetmekten korkuyor

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İkizler: İkizler burcu deyince akla ilk gelen pratik zeka ve konuşkanlık. Girdiği her ortamda kolayca varlığını hissettiren ikizlerin en büyük korkuları arasında konuşma yeteneğini ve ellerini kaybetmek yer alıyor

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Yengeç: Çevresine ve sevdiklerine karşı son derece koruyucu duygusal ve evcil olan yengeç burcu her ne kadar tuttuğunu koparan bir burç olsa da en büyük korkusu belaya bulaşmak

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Aslan: Yaratıcılığı ve etkileyiciliği ile bilinen aslan burcu oldukça sahiplenici ve kıskanç karaktere sahip. Bu burcun en büyük korkusu ise çevresinde hiç kimsenin kalmaması

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Başak: Çevresinde olup biten her şeyi eleştiren yargılayan ve her şeyden düzen bekleyen başak burcunun korkuları arasında hasta olmak ilk sırada yer alıyor

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Terazi: Uyumluk ve dengeli sevgi deyince ilk akla gelen Terazi burcunun en büyük korkusu yanlış partner seçimi ve özel hayatında mutsuzluktur

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Akrep: Kin tutku ve gücün simgesi akrep burcu insanı en çok gücünü ve iktidarını kaybetmekten korkuyor

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Yay: Özgürlüğün savunucularından olan araştırmacı yay burcunun en büyük korkusu aradığını bulamamak

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Oğlak: Hesapçılığı ve başkalarının düşüncelerine önem vermesiyle bilinen oğlak burcunun korkuları arasında “başkaları ne der” korkusu ilk sırada

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Kova: Son derece insancıl olan kova burcu her ne kadar bağımsız gibi görünse de yalnız kalmaktan oldukça fazla korkuyor

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Balık: Hayalci ve duyarlı olan balık burcu oldukça duygusal. Burcun en büyük korkusu duygularını ifade edememektir

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