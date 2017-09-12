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Hakan Akkaya New York Moda Haftası'nda yeni koleksiyonunu tanıttı

12 Eylül 2017 15:33

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Türk tasarımcı Hakan Akkaya, New York Moda Haftası'ndaki ikinci defilesini gerçekleştirdi .

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Akkaya'nın "eşitlik" temasından ilham alarak "Hepimiz Biriz ve Aynıyız" ismiyle hazırladığı 2018 İlkbahar-Yaz Kadın-Erkek Koleksiyonunda, siyah ve beyaz renkler dikkati çekti. Türk mankenler Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy'un yanı sıra Paris Hilton'un kardeşi Barron Hilton da podyuma çıktı.

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Akkaya'nın yeni koleksiyonunun sunumunda, erkek mankenler arasındaki açılış ve kapanışı Barron Hilton, kadın modasında da Çağla Şıkel yaptı.

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Defilesinde tamamen Türk kumaşını kullanan Akkaya, modern tasarımlarının tanıtımını Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan'ın "Katip Arzuhalım" şarkısının müziği eşliğinde gerçekleştirdi. Hakan Akkaya, yeni koleksiyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bahar 2018 için siyah ve beyaz geometrik baskılar ile yumuşak pastel tonları birbirine karıştırdım ve keskin kontrastlar oluşturdum." dedi.

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Barron Hilton ise defilede yer almasına ilişkin, "Hakan Akkaya'ya bana defilenin açılışı ve kapanışını yaptırdığı için teşekkürler. Bu inanılmaz koleksiyonun bir parçası olmaktan gurur duydum." ifadelerini kullandı. hakan akkaya , çağla şıkel , özge ulusoy

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