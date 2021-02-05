Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor!

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine yeniden şans veren ünlü çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
05 Şubat 2021 13:11
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Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kaan Yıldırım ve Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen Hadise, önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladı.
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Yıldırım'ın annesi ile babasının da çiftin bir an önce evlenmesini istediği belirtildi.
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Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çiftin yaz için romantik bir düğün planladığı konuşuluyor.
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Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, 2020’nin son günlerinde yollarını ayırmıştı. Kısa bir süre sonra ise yeniden bir araya gelmişlerdi.
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Hadise, barıştıklarını “Bir ilişki başladığında ayrılıyorlar oluyor, sonra tekrar barıştılar oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020’de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki… Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz" mesajıyla duyurmuştu.