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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

İstanbul Taksim'de Gümüşsuyu Mahallesi Sarayarkası Sokak'ta, gece yarısına doğru büyük bir yangın çıktı. Süryani Patriklik Vekâleti ve kilisesinin bitişindeki Sarayarkası Sokak 21 numaradaki iki katlı ahşap konakta gece yarısına doğru büyük bir yangın çıktı.

31 Aralık 2021 01:17

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İstanbul Taksim'de Gümüşsuyu Mahallesi Sarayarkası Sokak'ta, gece yarısına doğru büyük bir yangın çıktı. Süryani Patriklik Vekâleti ve kilisesinin bitişindeki Sarayarkası Sokak 21 numaradaki iki katlı ahşap konakta gece yarısına doğru büyük bir yangın çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesine karşın ahşap bina tamamen yandı.

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T24'e bilgi veren kaynaklar; İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmayan yangının kasten çıkarılıp çıkarılmadığının soruşturulacağını söylediler.

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Evin yanmadan önceki hali ise böyle görüntülenmişti...

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

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Gümüşsuyu'nda korkutan yangın

gümüşsuyuyangıntaksimbeyoğlu
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