Gülşen, Aleyna Tilki'ye destek verdi: Daha ne desin bu kız?
21 Nisan 2022 10:33
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Gülşen, yeni klibinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündeme elen Aleyna Tilki'ye destek verdi.
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Sahne kıyafetleri ve dansları hedef gösterilerek sosyal medyada ve televizyon programlarında eleştirilere maruz kalan şarkıcı Gülşen, 'Take It Or Leave It' şarkısının klibi nedeniyle eleştirilen Aleyna Tilki'ye destek verdi. Gülşen, Tilki'nin klibinden bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Gülşen, Instagram hesabının hikâyeler kısmında yaptığı paylaşımında, "Daha ne desin bu kız? Take it or leave it. Go girl!" ifadelerini kullandı.