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Göztepe evine dönüyor, yeni stadyum kapılarını açıyor

Göztepe’nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile açılıyor

22 Ocak 2020 16:46

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İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe’nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile açılıyor

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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İşte Göztepe'nin yeni stadı...

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