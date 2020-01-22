Göztepe evine dönüyor, yeni stadyum kapılarını açıyor
Göztepe’nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile açılıyor
22 Ocak 2020 16:46
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İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe’nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile açılıyor
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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İşte Göztepe'nin yeni stadı...
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