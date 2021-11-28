Görevimiz Tehlike: Tom Cruise, havadaki uçağın kanadına asıldı
Oyuncu Tom Cruise, Görevimiz Tehlike film çekimlerinde bir kez daha havadaki bir uçağın kanadına çıktı.
28 Kasım 2021 10:37
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Oyuncu Tom Cruise, Görevimiz Tehlike film çekimlerinde bir kez daha havadaki bir uçağın kanadına çıktı.
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Page Six’in Görevimiz Tehlike 8 çekimlerinden aldığı fotoğraflarda, 59 yaşındaki oyuncu Tom Cruise’un bir küçük uçağın kanadına asılı olduğu görüdü.
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Crusie’un kanada asıldığı anlarda uçağın 600 metre yükseklikte olduğu belirtildi.
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Cruise üstündeyken uçağın havada ters dönüş hareketleri yaptığı da görüldü.
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