Google'a alternatif 11 arama motoru

Search Engine Land isimli internet sitesinin teknoloji uzmanı Greg Sterling 'zamanında Google kesinlikle daha iyi bir arama motoruydu. Şimdi bu biraz tartışmalı bir ahal aldı. Ancak Google'ın marka gücü, şirketin movib cihazlardaki agresif politikasıyla bütünleşince, pazar liderliğini garantilemiş oldu. Tabi durum bir kesinlik kazanmış değil. Rusya ve Asya dışında, başka bir şirketin internet aramarında önemli kazançlar elde edebilmesi çok güç. Bu duruma rağmen, kalan şirketler çeşitli, farklı özellikler ve hatta arama teknolojisinin alışılagelmiş prensiplerini yeniden düzenleyerek değişik yollar izlemeye çalışyordu. Search Engine Land isimli internet sitesinin teknoloji uzmanı Greg Sterling 'zamanında Google kesinlikle daha iyi bir arama motoruydu. Şimdi bu biraz tartışmalı bir ahal aldı. Ancak Google'ın marka gücü, şirketin movib cihazlardaki agresif politikasıyla bütünleşince, pazar liderliğini garantilemiş oldu. Tabi durum bir kesinlik kazanmış değil. Rusya ve Asya dışında, başka bir şirketin internet aramarında önemli kazançlar elde edebilmesi çok güç. Bu duruma rağmen, kalan şirketler çeşitli, farklı özellikler ve hatta arama teknolojisinin alışılagelmiş prensiplerini yeniden düzenleyerek değişik yollar izlemeye çalıştığı kaydedildi. İşte Google'a alternatif olan arama motorları...
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Google+'ya son eklenen otomatik fotoğraf düzeltme özelliğiyle uzaydan internet bağlantısı için balonlar gönderdi, haritasını genişletti, aboneliği gerektiren bir müzik hizmeti ve bir de yeni akıllı telefon tanıtımını yaptı. Google'ın bütün bu yatırımlarına rağmen, asıl kazancının aramalardan geldiği belirtildi. Geçen ay İngiltere'de masaüstü bilgisayarlardan yapılan aramaların yüzde 90'ı Google'dan yapıldığı, mobil aramalarda bu oranın yüzde 92 olarak açıklandı.
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Microsoft'un Bing arama motoru, Google'ın sadece 20'de birine denk bir pazar payına denk olsa da, globalde Google'ın en büyük rakibi olarak görülüyor
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Rusya'nın en popüler arama motoru olarak bilinen Yandex, arama sonuçlarında 'adalar' isimli yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik kullanıcıya, doğrudan aranan unsurlarla ilgili birçok bilgi sunuyor. Örneğin; 'Göz doktoru Londra klinik' diye arama yapıldığında doğrudan arama sayfasından randevu talep edebiliyor.
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Bu sitenin ana özelliği kullanıcıların mahremiyetine önem vermesi. Özellikle Google, Microsoft ve daha birçok arama motorunun ABD'nin Ulusal Güvenlik Dairesi NSA ile veri paylaştığının ortaya çıkmasından sonra daha önemli bir hal aldı
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Birçok arama motorunun aksine, Blippex arama sonuçlarını sadece kelimelere göre değil kullanıcının sitede geçirdiği süreye göre kendi analizini yapıyor. Sayfada ne kadar uzun süre geçirilse, Blippex siteyi o kadar önemli kabul ediyor.
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Wolfram Alpha diğer sitelerin bağlantılarını sunmak yerine, birincil kaynaklardan veri ya da rakam topluyayarak, diğer sitelerle kıyaslanmasına izin veriyor ve sonuçları tablo, veya grafik olarak sunuyor. Wolfram'ın ayrıca bir de paralı profesyonel versiyonu var. Bu versiyonda kullanıcılar kendi resim ve istatistiklerini girerek analiz alabiliyor.
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Blekko'nun en belirgin özelliği 'slashtag'ler. Slashtag'ler kullanıcının arama sonuçlarını filtreleyebilmesini ve istedikleri bilgilyi alabilmesini sağlayan bir araç.
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Güney Kore'nin başlıca arama motoru olarak biliniyor. 1999'da bir grup eski Samsung çalışanı tarafından kuruldu. Arama sonuçları, bloglar, sosyal medya, reklam verenler, uygulamalar, kitaplar ve haberler şeklinde, kaynaklarına göre sıralanıyor.
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Pipl, belli bir kişi ya da bu kişinin internette paylaştığı materyali ortaya çıkarmak konusunda uzman. İsim, elektronik posta, kullanıcı adı ya da telefon numarasıyla arama yapılabiliyor. Pipl'ın geliştiricileri sitelerinin rakiplerinin kaçırdığı bilgileri de bulduğunu, Pipl'in internette 'derin bir araştırma' yaptığını belirtiyor.
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Baidu Çin'in uzak ara en popüler arama motoru. Şirket gücünü, sadece bağlantı değil kullanıcının tam olarak istediği bilgiyi sunmasından aldığını söylüyor.
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Yacy kullanıcılara dayalı bir arama motoru sistemi. İnternetteki sıralamayı kendi serverları yerine, verdiği bir yazılımla kullanıcıların bilgisayarları yapıyor. Daha sonra toplanan bilgiler ortak bir veri tabanında toplanıyor ve dağıtılıyor.
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StartPage sunduğu hizmeti 'Google tarafından geliştirildi' diyerek tanımlıyor. Çünkü aslında tüm arama sonuçları aslında Google'a bağımlı. Google'dan farkıysa, kullanıcıların kimliklerine dair bilgileri Google'ın ele geçirmemesine izin vermemesi. StarPage'i geliştiren Hollanda merkezli şirket Surfboard Holding, ABD'nin bilgi toplama programlarının kendilerine ulaşamayacağını savunuyor.