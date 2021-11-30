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Google Play Store, 2021'in en iyi Android oyun ve uygulamaları açıkladı

30 Kasım 2021 12:38

19

Google Play Store bünyesinde yer alan 2021'in en iyi Android oyun ve uygulamaların bir listesini paylaştı. İşte o liste:

29

En iyi uygulama: Balance

39

En iyi oyun: Pokémon UNITE

49

Eğlence için en iyisi: Clubhouse

59

Kişisel gelişim için en iyileri: Balance

69

Tabletler için en iyisi: Canva

79

Google TV’de popüler: Disney+

89

En iyi rekabetçi oyunlar: League of Legends: Wild Rift

99

En iyi bağımsız oyunlar: 7 Billion Humans

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