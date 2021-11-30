Google Play Store, 2021'in en iyi Android oyun ve uygulamaları açıkladı
30 Kasım 2021 12:38
19
Google Play Store bünyesinde yer alan 2021'in en iyi Android oyun ve uygulamaların bir listesini paylaştı. İşte o liste:
29
En iyi uygulama: Balance
39
En iyi oyun: Pokémon UNITE
49
Eğlence için en iyisi: Clubhouse
59
Kişisel gelişim için en iyileri: Balance
69
Tabletler için en iyisi: Canva
79
Google TV’de popüler: Disney+
89
En iyi rekabetçi oyunlar: League of Legends: Wild Rift
99
En iyi bağımsız oyunlar: 7 Billion Humans
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